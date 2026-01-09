Oben ohne im Playboy: So lief Samira Yavuz' Fotoshooting ab

Samira Yavuz (32) hat sich einen Traum erfüllt und ziert jetzt oben ohne das Cover des Playboy-Magazins. In ihrem Podcast "Main Character Mode" schwärmt die Reality-TV-Bekanntheit in den höchsten Tönen von dem Erlebnis. Sie hatte zunächst Sorge, dass es ihr unangenehm sein könnte, sich vor der Kamera zu entblößen – die hat sich aber nicht bewahrheitet. "Ich hatte einen Morgenmantel an. Dann wurden mir die Haare gemacht, das Make-up, dann sind wir zum Set gegangen und irgendwann hieß es dann: 'Hey, das kannst du jetzt ausziehen.' Und dann ging es einfach los – und das war vollkommen natürlich", erinnert sie sich.

Ein Grund dafür war, dass sie das gesamte Team bereits am Abend vor dem großen Tag bei einem Dinner kennenlernen konnte. Für eine entspannte Grundstimmung war daher gesorgt. "Ich habe mich am Set nicht eine einzige Sekunde begafft gefühlt oder sexualisiert oder auf irgendeine Art und Weise negative Gefühle gehabt", lobt sie. Geshootet wurde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Für Samira war die Erfahrung ganz besonders. Sie schwärmt: "Es gibt viele Momente in meinem Leben, die ich nicht missen möchte – aber das ist mitunter eine der schönsten und heftigsten Erfahrungen gewesen, die ich in meinem Leben habe sammeln dürfen."

Für Samira beginnt das neue Jahr mit einem Knall: Sie ziert nicht nur den Playboy, sondern zieht auch ins Dschungelcamp ein. In knapp zwei Wochen geht es schon los. Begleitet wird sie dabei von ihrer Mutter und ihrer Cousine, die ihre Töchter Nova und Valea hüten, während sich Samira im Dschungel durchkämpft. Doch die Distanz von ihren Sprösslingen bereitet ihr schon jetzt Sorgen. "Für mich ist die Trennung von meinen Kindern harter Tobak", gibt sie im Podcast zu.

RTL / Sebastian Meyer Samira Yavuz am Set von "Unter uns"

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

