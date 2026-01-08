Das bereitet Samira Yavuz im Dschungelcamp am meisten Sorgen

Samira Yavuz (32) zieht in rund zwei Wochen ins Dschungelcamp ein. Dort warten harte Prüfungen und lange Tage im Camp auf sie – doch es ist etwas anderes, das der Reality-TV-Bekanntheit schon jetzt Sorgen bereitet. "Für mich ist die Trennung von meinen Kindern harter Tobak", verrät sie in ihrem Podcast "Main Character Mode". Schon einmal war sie länger von ihren Töchtern Nova und Valea getrennt: 2023 nahm sie mit ihrem Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) an Das Sommerhaus der Stars teil. Damals waren es rund zehn Tage, die sie ohne Kontakt zum Nachwuchs am Set verbrachten – eine harte Zeit für Samira.

Im Dschungelcamp können es – je nachdem, wie gut sich Samira schlägt – schnell auch ein paar Tage mehr werden. "Das wird für mich eine Herausforderung", ist sich Samira sicher. Dennoch besinnt sie sich auf den Gedanken, dass ihre Kinder gut betreut werden: Ihre Mutter und ihre Cousine fliegen nach Australien mit und kümmern sich um Valea und Nova. Über ihre Töchter erzählt Samira: "Ich weiß, dass sie daran knabbern werden, dass ich nicht da bin. Deswegen war es mir superwichtig, dass sie absolute Bezugspersonen vor Ort haben."

Samira verrät zudem, dass der Plan ursprünglich ein ganz anderer war. "Eigentlich war als Allererstes geplant, dass Serkan mitkommt", erklärt sie. Daraus wurde am Ende allerdings nichts: Die beiden Realitystars wollen sich im Laufe des Jahres scheiden lassen und pflegen aktuell kein gutes Verhältnis. Spätestens seit dem Eklat auf dem Oktoberfest beschränkt sich ihr Kontakt auf das Nötigste. Als Dschungelbegleitung kam er somit nicht mehr infrage.

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025