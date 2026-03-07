Chase Stokes vs. Morgan: Gelöschter Post sorgt für Stress

Chase Stokes (33) hat in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Kommentar gegen Morgan Evans ausgeteilt, den Ex-Mann seiner ehemaligen Freundin Kelsea Ballerini (32). Der "Outer Banks"-Schauspieler attackierte den Musiker unter einem Interview, das Morgan am 3. März beim Podcast "BobbyCast" von Bobby Bones gegeben hatte. "Das ist wohl die armseligste Entschuldigung für Männlichkeit, die ich je gesehen habe. Leg dir verdammt nochmal ein Leben zu", schrieb Chase laut Us Weekly in dem Kommentar. Kurz darauf löschte er den Post wieder, doch die Welle der Empörung war bereits im Gang. Vertreter aller Beteiligten wollten sich zunächst nicht zu dem Vorfall äußern.

In dem besagten Podcast-Interview hatte Morgan über seine Scheidung von Kelsea gesprochen, mit der er fünf Jahre verheiratet war, bevor die beiden sich im November 2022 trennten. Der 40-Jährige erzählte, dass ihn Kelseas Entscheidung 2022 völlig überrascht habe und er sich in der öffentlichen Darstellung unfair behandelt fühlte. "Es fühlte sich an, als hätte es nicht viel mit mir zu tun", erklärte er und ergänzte, er sei zum Archetypen für jeden Mann geworden, der irgendeiner Frau Unrecht getan habe. Moderator Bobby Bones verteidigte Morgan in einem Video vom 4. März und erklärte, der Sänger habe nur einmal über die Scheidung sprechen wollen, um dann das Thema abzuschließen. Bobby fand Chases Angriff auf Morgans Männlichkeit "seltsam" und meinte, dass diejenigen, die anderen etwas vorwerfen, möglicherweise selbst unsicher in ihrer Männlichkeit seien.

Chase und Kelsea waren nach deren Scheidung von Morgan drei Jahre lang on und off zusammen, bevor sie sich im Februar endgültig trennten. Eine Quelle verriet Us Weekly, dass Chase noch nicht bereit gewesen sei, die Beziehung aufzugeben, während Kelsea "fertig" gewesen sei. Die 32-Jährige deutete das Ende ihrer Beziehung zu Chase in einem Instagram-Post am 16. Februar an, in dem sie über das Ende des Jahres der Schlange im chinesischen Horoskop schrieb. "Dieses Jahr hat dich gebeten, Schichten abzulegen, von denen du nicht einmal wusstest, dass du sie noch trägst", hieß es in ihrer Story. Die Nachricht endete mit den Worten: "Aber schau dich an. Du bist immer noch hier. Weiser. Stärker. Bewusster darüber, wer du bist und was du verdienst."

Anzeige Anzeige

Getty Images Chase Stokes beim Netflix Tudum 2025: THE Live Event im Kia Forum in Inglewood, Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Evans beim Country Kick-Off Concert 2023 im Skydeck, Nashville

Anzeige Anzeige

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, Mai 2025