Rührende Rede: Lauren Sánchez blickt auf Hochzeit zurück

Die Hochzeit von Lauren Sánchez (56) und Jeff Bezos (62) auf der venezianischen Insel San Giorgio Maggiore war eines der spektakulärsten Promi-Ereignisse des vergangenen Jahres. Doch inmitten all des Glanzes und der Glamour-Inszenierung war es nicht das aufwendige Dekor oder die illustren Gäste, die Lauren am tiefsten berührt haben. Bei einem Auftritt in der Sendung Today verriet sie, dass ihr Sohn bei der Feier spontan das Mikrofon ergriff und eine Rede hielt, die niemand kommen sah. "Eines meiner Kinder, das Legastheniker ist, stand dort oben und sprach über einen Moment, der ihm extrem wichtig war", erzählte Lauren sichtlich bewegt. "Ich hatte absolut keine Ahnung, was er sagen würde."

Die Rede traf Lauren ins Mark: Ihr Sohn erinnerte an einen Moment aus seiner Schulzeit, als er den Satz 'Ich kann das' schrieb. "Das war sein erster Satz – und das ist sehr spät für jedes Kind mit Legasthenie, das wissen alle betroffenen Eltern. Ich habe dieses Blatt Papier vergrößern lassen und in unsere Küche gehängt." In seiner Hochzeitsrede sprach er darüber, was dieser Moment für ihn bedeutet hatte – und brachte damit seine Mutter zum Weinen. "Das war buchstäblich der bedeutungsvollste und eindrucksvollste Moment auf meiner Hochzeit – abgesehen davon, Jeff zu heiraten", gestand Lauren. Hintergrund für diese besondere Resonanz: Auch Lauren selbst wurde laut E!News im Alter von 19 Jahren als Legasthenikerin diagnostiziert. "Ich bin durchs Leben gegangen und habe es versteckt, sogar als ich Nachrichtensprecherin war", gab sie zu. "Niemand wusste, dass ich legasthenisch bin, außer mein Co-Moderator Rick Garcia, und er half mir." In ihrem Kinderbuch "The Fly Who Flew Under the Sea" schreibt sie offen über diese Hürden.

Während Laurens Söhne Nikko (24) und Evan (18) sowie ihre Tochter Ella (17) bei der venezianischen Hochzeit alle dabei waren, nahm Ella eine ganz besondere Rolle ein: Die Tochter aus Laurens Ehe mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell war Trauzeugin – in einem maßgeschneiderten Dolce & Gabbana-Anzug, der ganz zu ihrem eigenwilligen Stil passte. "Ella ist ein Original", schwärmte Lauren im Vorfeld der Hochzeit gegenüber Vogue. "Sie tanzt nach ihrer eigenen Melodie." Nun steht die nächste große Veränderung im Familienalltag an: Ella steht kurz vor dem Abschluss und wird bald die Heimat verlassen, um an die Universität zu gehen. Für Lauren, die eigentlich kein Typ für Tränen ist, ist dieser bevorstehende Abschied emotional kaum zu fassen. "Ich war neulich mit ihr essen. Ich fing plötzlich an zu weinen, als wir über die Uni sprachen. Ich dachte, sie würde fragen, ob alles in Ordnung ist – aber sie fing einfach an, über mich zu lachen." Ein Lachen, das wohl die innige, liebevolle Verbindung zwischen Mutter und Tochter besser beschreibt als jedes Wort.

IMAGO / ZUMA Press Wire Lauren Sánchez, September 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei ihrer Hochzeit in Venedig, Juni 2025

Instagram / laurensanchezbezos Lauren Sánchez und ihre Kinder