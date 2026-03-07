"Match in Paradise": Was wurde aus Giuliano Hediger & Zoe?

Zoe Müllner und Giuliano Lorenzo Hediger erleben bei "Match in Paradise" ein märchenhaftes Finale. Beide entscheiden sich für die Liebe und fallen einander glücklich in die Arme. Doch nach der Datingshow stellen sich zahlreiche Fans die Frage, wie es mit dem frisch verliebten Paar wirklich weitergegangen ist. Nun hat sich Zoe auf Instagram zu Wort gemeldet, nachdem ihre Direktnachrichten regelrecht explodiert seien. "Ich wollte mich eigentlich nicht unbedingt dazu äußern. Aber dadurch, dass meine DMs explodieren, dachte ich mir: Komm, ich bringe das jetzt einfach hinter mich", erklärt die Reality-TV-Darstellerin in ihrem Video und berichtet von den ersten Tagen nach dem Showfinale.

Die ersten sieben Tage nach der Aufzeichnung seien vielversprechend verlaufen, erzählt Zoe. "Die ersten sieben Tage sind auch gut verlaufen – also, er war lieb, lustig und ein Gentleman, genauso wie in der Show zu mir", verrät sie. Doch dann habe sich die Situation verändert. "Und dann ging es ein bisschen bergab. Es sind einfach ein paar Dinge passiert, die nicht unbedingt cool waren, die ich jetzt nicht unbedingt so feiere – und dementsprechend haben wir es beendet", gibt Zoe bekannt. Was genau vorgefallen ist, lässt sie offen. Immerhin habe sich Giuliano mittlerweile aufrichtig bei ihr entschuldigt. "Ich habe das auch angenommen. Ich bin der Meinung, wenn sich jemand wirklich aufrichtig entschuldigt, dann zeigt das Anstand und Respekt. Und deswegen ist auch alles cool zwischen uns", stellt sie klar.

Auch abseits des "Match in Paradise"-Finales rückte Giuliano zuletzt immer wieder ins Rampenlicht. Vor drei Wochen sorgte vor allem die Nachricht für Gesprächsstoff, dass seine Ex-Partnerin Ariel (22) als neue Bachelorette der Schweiz feststand. Für die Dreharbeiten hatte Ariel bereits öffentlich erklärt, dass ihre kleine Tochter bei ihr sei und sie dies in Ruhe und auf vernünftige Weise mit Giuliano abgesprochen habe. "Meine Tochter kommt mit mir mit. Das habe ich auf vernünftige Art und Weise mit Giuliano alles geklärt. Ich freue mich auf das Abenteuer", betonte die TV-Teilnehmerin damals in ihrer Instagram-Story.

