Jessie Buckley vs. Katzen: Ehemann musste Haustiere abgeben

Jessie Buckley (36) hat mit ihren Aussagen über Katzen für Aufregung gesorgt. Im Podcast "Happy Sad Confused" von Josh Horowitz sprach die Schauspielerin vor einigen Monaten zusammen mit ihrem "Hamnet"-Kollegen Paul Mescal (30) über ihre Vorliebe für Hunde – und ihre deutliche Abneigung gegen Katzen. "Ich mag keine Katzen", erklärte Jessie entschieden, während Paul ihr beipflichtete und sagte: "Scheiß auf Katzen." Doch damit nicht genug: Die Britin verriet, dass sie ihrem Ehemann ein Ultimatum gestellt habe, als sie zusammenkamen. Er musste sich zwischen ihr und seinen beiden Katzen entscheiden – und Jessie setzte sich durch. "Ich hab gewonnen!", rief sie fröhlich.

Im Podcast beschrieb Jessie eine der Katzen ihres Mannes als "reinrassige, gesprenkelte Zicke" und behauptete, sie sei nach Hause gekommen und habe "Kot auf meinem Kissen" vorgefunden. Katzen seien generell "gemein", meinte die Schauspielerin, während Paul anmerkte, dass die Tiere "zu clever" seien. Als sie von dem Ultimatum erzählte, das sie ihrem damaligen Partner gestellt hatte, ahnte Jessie bereits, dass ihre Worte nicht gut ankommen würden: "Das ist schlimm, ich werde dafür sicher gecancelt werden", sagte sie.

Der entsprechende Clip aus dem Podcast macht derzeit auf Social Media die Runde und ruft zahlreiche User auf den Plan. Viele finden es völlig in Ordnung, dass Jessie keine Katzen mag, kritisieren aber das Ultimatum gegenüber ihrem Mann und den Verlust der Haustiere. Kommentare wie "Haustiere für jemanden aufzugeben, ist verrückt. Jemanden darum zu bitten, ist noch verrückter" oder "So ein Verhalten ist einfach abstoßend" häufen sich. Andere zeigen sich generell irritiert, wenn jemand lautstark seinen Hass auf Tiere verkündet. Jessie ist eigentlich für intensive Rollen in Filmen und Serien bekannt, privat hat sie über ihr Liebesleben und ihr Zuhause bisher nur selten gesprochen. Umso größer ist nun die Aufmerksamkeit für diese intime Geschichte aus ihrer Beziehung, die sie ausgerechnet in einem lockeren Plauderformat mit Kollegen teilte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessie Buckley bei der BAFTA Tea Party im Four Seasons Hotel Los Angeles, 10. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessie Buckley und Paul Mescal bei der Premiere von "Hamnet", November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Mescal und Jessie Buckley zur "Hamnet"-Fotoausstellung in der Tristan Hoare Gallery in London, Dezember 2025