Jennifer Lopez' Meerjungfrauen-Look zieht Blicke auf sich

Jennifer Lopez (56) zog bei den Golden Globes 2026 alle Blicke auf sich. Am Sonntag, den 11. Januar 2026, erschien die Sängerin in einem atemberaubenden Kleid auf dem roten Teppich in Beverly Hills. Das transparente Designerstück mit einem Tüllsaum im Meerjungfrauenstil zeichnete ihre Silhouette gekonnt nach und stammte aus der Haute-Couture-Kollektion von Jean Louis Scherrer von 2003. JLo betrat das Event alleine, fand auf dem Teppich jedoch bald Gesellschaft von Timothée Chalamet (30), mit dem sie charmant für Fotos posierte, wie OK! berichtet.

Die Golden Globes, bekannt für ihre Mischung aus Glamour und modischem Ausdruck, bieten Stars wie Jennifer die perfekte Bühne, um sich in besonderen Outfits zu präsentieren. Während sie für ihren gewagten Stil bekannt ist, konterte die zweifache Mutter unlängst Kritik an ihrer freizügigen Kleidung. Bei einer Las-Vegas-Show scherzte sie, dass mit ihrem durchtrainierten Körper jeder ebenfalls viel zeigen würde. Auf humorvolle Weise nahm sie so Aussagen ihrer Kritiker auseinander. Ihr Modebewusstsein und ihr Selbstbewusstsein machten Jennifer auch bei diesem Event zu einem Highlight des Abends.

Neben ihrem außergewöhnlichen Kleid sorgte Jennifer auch anderweitig für Faszination: Während einer Performance in ihrer Las-Vegas-Residency sprach sie über ihre emotionalen Erfahrungen mit ihren vier Ehen, darunter mit Ben Affleck (53) und Marc Anthony (57). Ihren Hit "If You Had My Love" singt sie heute mit neuer Bedeutung und Stärke und sieht darin womöglich das Spiegelbild ihres persönlichen und beruflichen Wachstums. "Wahre Liebe bedeutet, man muss sie verdienen", erklärte sie selbstbewusst, wie OK! berichtet. Jennifer zeigt damit, dass sie nicht nur durch ihre Optik, sondern auch durch ihre Haltung imponiert.

Getty Images Jennifer Lopez 2026

Getty Images Jennifer Lopez bei den Golden Globe Awards 2026

Getty Images Jennifer Lopez performt bei den American Music Awards 2025 im BleauLive Theater in Las Vegas