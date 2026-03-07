Keine Reise: Darum bleiben Königin Marys Juwelen in Dänemark

Königin Mary (54) wird Mitte März erstmals als Königin von Dänemark in ihre Heimat Australien reisen. Vom 14. bis 19. März sind die dänischen Monarchen für einen Staatsbesuch zu Gast, bei dem Mary ihre Verbindung zu ihrem Geburtsland stärken wird. Die gebürtige Tasmanierin, die in Australien ein völlig anderes Leben führte, bevor sie 2004 König Frederik X. (57) heiratete, wird bei dem Besuch zweifellos ihren eleganten Stil präsentieren – allerdings mit strengen Einschränkungen. Anders als etwa in der spanischen Monarchie, wo Schmuck zur privaten Sammlung gehört, gibt es im dänischen Königshaus "verbotene Juwelen", die das Land niemals verlassen dürfen. Zu diesen Stücken zählt das prächtige Smaragd-Parure, eines der bedeutendsten Schmuckstücke der dänischen Königinnen, dessen Ursprünge bis zur silbernen Hochzeit von König Christian VIII. und Königin Caroline-Amalie im Jahr 1840 zurückreichen.

Das Verbot betrifft ausschließlich jene Juwelen, die dem Staat gehören und somit stets in Dänemark verbleiben müssen. Mary kann jedoch auf Schmuckstücke aus dem Royal Trust oder ihrer privaten Sammlung zurückgreifen. Bei ihrem jüngsten Besuch in den baltischen Staaten trug die Königin etwa das Diadem, mit dem sie einst "Ja" zum damaligen Prinzen Frederik sagte – eine Geste mit großer symbolischer Bedeutung. Besonders bemerkenswert ist, dass Mary 2012 ein edwardianisches Diadem selbst bei dem Auktionshaus Bruun Rasmussen in Kopenhagen ersteigerte. Für umgerechnet etwa 6.980 Pfund erwarb sie das wandelbare Diadem samt passenden Ohrringen, das mit zahlreichen Rosen- und Altschliff-Diamanten, Rubinen und Spinellen besetzt ist. Schmuckexpertin Trang Do bezeichnete diese Entscheidung gegenüber The Court Jeweller als "leise radikal nach königlichen Standards".

Mit ins Ausland reisen darf hingegen das Pearl Poire Diadem, ein einzigartiges Stück aus 18 birnenförmigen Perlen, das einst Königin Margrethe (85) II. von ihrer Mutter erbte. Da dieses Erbstück im Danish Royal Property Trust und nicht bei den offiziellen Kronjuwelen liegt, ist es rechtlich erlaubt, es außer Landes zu bringen – Mary trug es bereits bei ihrem kürzlichen Besuch in Norwegen. Die Reise nach Australien hat für Mary eine besondere emotionale Bedeutung: Sie wurde am 5. Februar 1972 in Tasmanien geboren und lebte zeitweise in Texas, bevor sie nach Australien zurückkehrte. Während der Olympischen Spiele 2000 in Sydney lernte sie in einer Kneipe namens Slip Inn den damaligen Thronfolger kennen – der Beginn einer Liebesgeschichte, die Fans seither begeistert verfolgen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Mary, August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Königin Mary und König Frederik X bei der Neujahrsempfangs-Ankunft im Schloss Christiansborg in Kopenhagen, 1. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Mary von Danemärk, Juni 2025