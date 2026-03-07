David Copperfield beendet seine Vegas-Show nach 25 Jahren

David Copperfield (69) hört in Las Vegas auf. Nach 25 Jahren als Headliner im MGM Grand verkündete der Magier, dass sein letzter Auftritt am 30. April stattfinden wird. Das gab er jetzt auf Instagram bekannt. "Seit nunmehr 25 Jahren habe ich das Glück, im MGM Grand in Las Vegas als Headliner aufzutreten", schrieb der 69-Jährige in seinem Beitrag. Ein Vierteljahrhundert lang verzauberte er dort mit seinen Tricks und Illusionen das Publikum – doch damit ist nun Schluss. Bis zu seinem letzten Auftritt wird David in den kommenden acht Wochen jedoch noch einmal alles geben: Rund 120 Shows stehen noch auf dem Programm.

Was nach dem Finale kommt, ist noch ein Geheimnis. Allerdings deutete David an, dass er etwas Großes plant. "Ich freue mich darauf, bald danach bekanntzugeben, wie es weitergeht", erklärte er auf Instagram. Es warte das "größte Projekt, das ich je in Angriff genommen habe, und auch das anspruchsvollste", kündigte der Künstler, der seine Luxus-Wohnung in Manhattan vollkommen verwahrlosen ließ, an. Warum er seine Show im MGM Grand beendet, verriet er nicht. In seinem Beitrag bedankte sich David auch bei seinem Team und seiner Crew, "die (im wahrsten Sinne des Wortes) jeden Abend für Magie sorgen und über 7 Millionen Menschen aus fast allen Ländern der Welt in Staunen versetzen". Seine Fans zeigten sich in den Kommentaren dankbar für die unvergesslichen Shows.

Davids TV-Specials machten ihn einst weltberühmt. Millionen Zuschauer sahen dabei zu, wie er die Freiheitsstatue verschwinden ließ, einen Speisewagen des Orient-Express zum Verschwinden brachte oder sich auf einem brennenden Floß in die Niagarafälle stürzte. Mit spektakulären Illusionen begeisterte er ein Publikum auf der ganzen Welt und etablierte sich als einer der bekanntesten Magier seiner Zeit. Seine Show im MGM Grand wurde zu einem festen Bestandteil der Unterhaltungsszene in Las Vegas und zog über die Jahre hinweg über sieben Millionen Besucher aus nahezu allen Ländern der Welt an.

