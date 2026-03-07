Morddrohung ihres Ex? Katja Krasavices Familie hat Trauma

Katja Krasavice (29) hat nach sieben Jahren die Beziehung zu ihrem Freund und Manager beendet – eine Trennung, die nicht nur bei ihr selbst, sondern auch bei ihrer Familie tiefe Spuren hinterlassen hat. Die Rapperin teilte nun ein neues Video auf Instagram, in dem im Hintergrund Stimmen zu hören sind, die auf Tschechisch sprechen. Dazu schrieb die Musikerin: "Meine Familie lästert über meinen Ex-Freund, der ja auch gleichzeitig mein Ex-Manager ist. Die sind alle so traumatisiert. Das tut mir so leid."

In dem Video lässt auch Katja kein gutes Haar an ihrem Ex-Partner. "Der war genauso ein Bastard wie der. Juckt mich auch nicht", wettert die 29-Jährige in dem Clip. Die deutlichen Worte zeigen, wie verletzt und wütend die Rapperin noch immer ist. Dass ihr ehemaliger Freund gleichzeitig auch ihr Manager war, macht die Situation für Katja doppelt kompliziert – schließlich verliert sie damit nicht nur ihren Partner, sondern auch eine berufliche Stütze. "Meine Mutter hat Albträume und Panikattacken wegen dir", behauptete Katja zudem.

Kurz zuvor hatte die Musikerin schwere Anschuldigungen gegen ihren Ex erhoben: "Ich habe gehört, ein bestimmter, egogekränkter, von mir in den Mülleimer geschmissener Herr will mir auf offener Straße in den Kopf schießen lassen", schrieb Katja. Sie wirft ihm außerdem vor, Frauen zu schlagen, und kündigte an, dass sie ab sofort jede Drohung öffentlich machen werde. Für Katja ist klar: "Die Zeit, in der ich dich in der Öffentlichkeit geschützt habe, ist vorbei."

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Februar 2026

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

