Golden-Globe-Fans sauer: Übertragung der Show unterbrochen

Mitten in der glitzernden Show der 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton in Los Angeles erlebten die Zuschauer am Sonntagabend eine böse Überraschung: Die beliebte Kategorie für die beste Filmmusik verschwand einfach aus der Live-Übertragung. Während im Saal der Preis an Komponist Ludwig Göransson für seine Musik zu "Sinners" überreicht wurde, bekamen die Fans vor den Bildschirmen davon nichts mit – die Trophäe wurde in einer Werbepause vergeben. Stattdessen räumte die Regie der brandneuen Kategorie "Bester Podcast" Sendezeit ein, bei der "Good Hang with Amy Poehler" ausgezeichnet wurde. Online entlud sich der Ärger über diese Entscheidung im Minutentakt.

Auf X machten viele enttäuschte Fans ihrem Frust Luft. "Das nervt, dass es nicht live ist!", schrieb ein Nutzer. Ein weiterer klagte: "Das ist furchtbar, es lief in der Pause." Andere hielten der Show vor, die Prioritäten falsch zu setzen: "Sie hatten Zeit für einen Song, einen Podcast-Preis und Stand-up, aber nicht für Score", wetterte ein Fan. "Nicht eine Kategorie wie diese zu zeigen, aber einer Kategorie wie Best Podcast eine große Bühne zu geben, ist verrückt", hieß es in einem weiteren Beitrag. Besonders bitter fanden viele, dass ausgerechnet ein so zentraler Baustein von Film und Serien – die Musik – ausgelagert wurde. "Nicht zu senden, was essenziell für Film und TV ist, ist respektlos, Ludwigs Arbeit gehört on air gefeiert", hieß es in einem vielgeteilten Kommentar.

Die Verleihung der Golden Globes zählt zu den glamourösesten Abenden der Film- und Fernsehbranche. Neben den kontroversen Entscheidungen des Abends wurden zahlreiche Preise an hochkarätige Stars verliehen. Helen Mirren (80) wurde für ihre beeindruckende Karriere mit dem Cecil B. DeMille Award ausgezeichnet, während Sarah Jessica Parker (60) den Carol Burnett Award erhielt. Auch Stars wie Stephen Graham, Erin Doherty, Timothée Chalamet (30) und Michelle Williams (45) holten Trophäen.

Getty Images Amy Poehler mit ihrem Golden Globe für den Best Podcast Award bei den 83. Golden Globes im Beverly Hilton

Getty Images Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham und Ashley Walters mit dem Golden Globe für "Adolescence"

Getty Images Timothée Chalamet mit seinem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller (Musical/Komödie) für "Marty Supreme" in Beverly Hills, 11. Januar 2026