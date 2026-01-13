Premiere: Amy Poehler erhält ersten Golden Globe für Podcast

Amy Poehler (54) sorgt bei den Golden Globes 2026 für eine Premiere: Die Schauspielerin und Moderatorin gewinnt in Los Angeles den erstmals vergebenen Preis für den "Best Podcast" – und schlägt dabei ausgerechnet Ex-Ehemann Will Arnett (55) mit seinem Format "SmartLess". Mit im Rennen waren außerdem Alex Cooper (31) mit "Call Her Daddy", Dax Shepard (51) mit "Armchair Expert", "The Mel Robbins Podcast" sowie "Up First" von NPR. Die Trophäe überreicht kein Geringerer als Snoop Dogg (54), der zuvor mit lockeren Sprüchen für Gelächter im Saal sorgt. Amy Poehlers siegreiches Format "Good Hang" startete laut Entertainment Weekly im März des vergangenen Jahres und setzt auf prominente Gästelisten und entspannten Talk.

Die neue Podcast-Kategorie war monatelang Thema in der Branche. Zunächst stand eine lange, heiß diskutierte Liste mit 25 Shows im Raum, die mithilfe des Datenpartners Luminate nach Kriterien wie Downloads, Umsatz und Charts ausgewählt worden war. Unter den frühen Kandidaten befanden sich auch polarisierende Namen wie Candace Owens, Tucker Carlson und Joe Rogan (58) – in die finale Nominierungsrunde schaffte es jedoch keiner von ihnen. Am Ende setzte sich die frühere Globes-Hostess Amy, die den Preis 2013 schon einmal als "Beste Schauspielerin – Serie Komödie/Musical" gewonnen hatte, gegen die Konkurrenz durch. Auf der Bühne bedankte sie sich strahlend: "Das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe: Snoop gibt mir den Preis!", sagte sie laut Vanity Fair. In Richtung der Mitnominierten scherzte sie anschließend: "Ich bin Fan von euch allen – außer von NPR. Nur ein Haufen Promis, die durchklingeln. Also, strengt euch an!" Zum Schluss wurde sie aber ernst mit den Worten: "Das ist ein Versuch, eine raue, unfreundliche Welt mit ein bisschen mehr Liebe und Lachen zu füllen."

Für Gesprächsstoff sorgt auch die persönliche Note des Abends: Will Arnett, mit dem Amy von 2003 bis zur Scheidung 2016 verheiratet war, war mit "SmartLess" direkter Konkurrent – gemeinsam mit seinen Co-Hosts Jason Bateman (56) und Sean Hayes. In "Good Hang" trifft die Podcasterin regelmäßig Stars aus Musik, Film und TV, darunter Gwyneth Paltrow (53), Ariana Grande (32) und ihre "Parks and Recreation"-Kollegin Aubrey Plaza (41). Amy hat die Globes in der Vergangenheit mehrfach zusammen mit Freundin Tina Fey (55) moderiert – ein Duo, das für spritzige Pointen und viel Saallaune steht. Dass Snoop Dogg den Preis überreichte, passte zum entspannten Ton des Abends: Der Rapper witzelte vorab frei drauflos, ehe er Amys Namen nannte und damit den Auftakt für eine neue Globes-Tradition markierte.

Getty Images Amy Poehler mit ihrem Golden Globe für den Best Podcast Award bei den 83. Golden Globes im Beverly Hilton

Getty Images Snoop Dogg bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

Getty Images Bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton: Sean Hayes, Will Arnett und Jason Bateman