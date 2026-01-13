Streaming-Knaller: Diese Serien & Co. hat HBO Max im Angebot

Darauf haben Serien-Fans lange gewartet: HBO Max startet unter anderem im deutschsprachigen Raum, aber auch in Teilen Europas wie Italien und Griechenland. Zum Auftakt hat der Streamingdienst aus dem Hause Warner Bros. gleich einige echte Serien-Kracher für die Fans in petto, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Nur wenige Tage nach dem Start ist das neue Game of Thrones-Spin-off "A Knight of the Seven Kingdoms" hier verfügbar. Gleichzeitig können Fans hier auch die Eigenproduktion "The Pitt" anschauen. Die Max-Original-Serie ist mit mehreren Emmys ausgezeichnet und erzählt pro Staffel eine nervenaufreibende Schicht in der Notaufnahme. Im Februar geht zudem die gefeierte Eishockey-Romanze "Heated Rivalry" an den Start.

Das ist aber längst nicht alles, denn HBO-Produktionen, die bisher meist über den Sky-Streamingdienst WOW abrufbar waren, wird es bei HBO Max natürlich auch geben. Das umfasst Serien wie The White Lotus, "It: Welcome to Derry", "The Last of Us", "His Dark Materials" oder den gesamten "Game of Thrones"-Kosmos. Die auf WOW angefangenen Serien bleiben aber dort, neue Produktionen werden in Zukunft dann wohl nur auf HBO Max zu sehen sein. Hinzu kommen Klassiker wie Friends, Sex and the City oder The Big Bang Theory – letzteres verschwand im Zuge dessen schon von anderen Plattformen wie Netflix oder Prime Video. HBO hat aber natürlich nicht nur Serien im Gepäck, sondern auch jede Menge Filme des Hollywood-Giganten Warner Bros. Große Universen, die von der Produktionsfirma umgesetzt wurden, ziehen nun zu HBO Max um, darunter Harry Potter, Der Herr der Ringe, Dune oder das DC-Universum.

Wer das Angebot von HBO Max nutzen will, braucht aber nicht zwingend noch ein Abo. Das Streaming-Portal gibt es nämlich auch im Bundle über RTL+ oder waipu.tv. Zusätzlich zu Filmen und Serien warten mit den verschiedenen Abos ab 6,99 Euro auch große Sportveranstaltungen. Dank eines Add-ons gibt es die Möglichkeit, unter anderem Übertragungen der Australian Open, der Tour de France sowie große Turniere wie die anstehenden Olympischen Winterspiele zu verfolgen. Anders als Tennis oder Radsport ist Olympia aber in jedem Abo-Modell vorhanden. Große Preisverleihungen wie die Golden Globes oder die Critics' Choice Awards sind ebenfalls als Highlights im Programm enthalten.

