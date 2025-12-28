Amazon und Netflix verlieren "The Big Bang Theory"

Die beliebte Sitcom The Big Bang Theory verabschiedet sich aus den Streaming-Angeboten von Netflix und Amazon Prime. Bis zum 30. Dezember können Fans alle zwölf Staffeln über diese Plattformen abrufen, danach ist Schluss. Dann wandern die Rechte zum neuen Streamingdienst HBO Max, der im Januar 2026 in Deutschland startet. Vorläufig bleibt die Sitcom mit Sheldon, Leonard, Penny und Co. jedoch auch bei Disney+ und RTL+ enthalten, sofern Nutzer ein aktives Abonnement besitzen.

Die Serie, die zwischen 2007 und 2019 produziert wurde, umfasst insgesamt 279 Episoden und genießt Kultstatus. Sie erzählt die Geschichten von vier Nerds, darunter das unvergessliche Duo Sheldon Cooper, gespielt von Jim Parsons (52), und Leonard Hofstadter, verkörpert von Johnny Galecki (50). Mit ihrem eigenwilligen Humor und den skurrilen Charakteren erreichte die Serie weltweit ein Millionenpublikum. In Deutschland wurde sie vor allem durch ihre Ausstrahlung bei ProSieben bekannt. "The Big Bang Theory" war nicht nur bei den Zuschauern beliebt, sondern auch bei Kritikern hoch angesehen. Die Sitcom erhielt zahlreiche Auszeichnungen und beeindruckt bei Rotten Tomatoes mit einer Zuschauerbewertung von 85 Prozent. Auch dem Cast fiel der Abschied schwer, als nach zwölf Staffeln die letzte Klappe fiel.

Hinter der Erfolgsproduktion stehen Chuck Lorre (73) und Bill Prady, die auch für andere TV-Klassiker verantwortlich sind. Trotz ihres Endes vor mehreren Jahren ist und bleibt "The Big Bang Theory" ein beliebter Rewatch-Kandidat. Die Serie ist ein Paradebeispiel dafür, wie Humor, Wissenschaft und zwischenmenschliche Beziehungen zu einem kulturellen Phänomen verschmelzen können. Fans, die sich nicht von der Serie trennen möchten, müssen künftig entweder auf HBO Max, Disney+ oder RTL+ ausweichen. Zudem besteht die Möglichkeit, Episoden bei Amazon digital zu kaufen oder zu leihen.

Everett Collection, Inc. / Action Press Die Schauspieler von Big Bang Theory

Getty Images North America Cast von "The Big Bang Theory"

Jim Smeal/BEImages / Action Press "The Big Bang Theory"-Schauspieler

