Darum will Jenny McCarthy nie wieder zu "The View" zurück

Jenny McCarthy (53), die Cousine von Hollywood-Star Melissa McCarthy (55), machte nun klar, dass sie nie wieder zu "The View" zurückkehren will – und wählt dafür Worte, die wenig Interpretationsspielraum lassen. In der Dienstagsfolge des "Katie Miller Podcast" sprach die Moderatorin, die lange mit einer tiefen Knocheninfektion zu kämpfen hatte, offen über ihre kurze Zeit in der ABC-Talkshow, in der sie 2013 und 2014 am Tisch saß. Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr, etwa in Form einer Reunion, ließ Jenny mit ihrer Antwort keinen Zweifel: "Nur über meine Leiche würde ich je wieder einen Fuß in diesen Laden setzen", sagte sie laut dem Magazin People. Die Aufzeichnung fand am Dienstag, 6. Januar, statt, während die Show inzwischen in Staffel 29 läuft.

Das ehemalige Playmate schilderte, wie sie ursprünglich für lockere Popkultur verpflichtet worden sei, um "leichte, lockere und unterhaltsame" Kommentare zu Themen wie Dancing with the Stars und "The Bachelor" zu liefern. "Das hielt eine Woche. Eine ganze Woche", erzählte sie im Podcast. Dann sei das Format plötzlich politischer geworden. Statt Reality-Shows standen heikle Debatten auf dem Plan: "Heute sprechen wir über die Geiselnahme und ob die US-Regierung das Lösegeld zahlen soll." Jenny erinnerte sich: "Ich war so: Was?" Sie habe sich damals nicht als politische Person gesehen und das Jahr als "wirklich schwierig" erlebt. Heute sei sie "viel politischer", "unsere jüngste Administration hat dabei sehr geholfen", sagte die langjährige Lebensgefährtin von Donnie Wahlberg (56). Doch Einladungen zu Reunion-Ausgaben habe sie stets abgelehnt. "Sie haben mich gebeten, zurückzukommen. Ich so: nur über meine Leiche."

Rückendeckung kam anschließend von ihrer damaligen Kollegin Sherri Shepherd (58), die Jennys Darstellung in ihrer eigenen Sendung bestätigte, wie Entertainment Weekly berichtete. Sherri erinnerte sich an den Moment des Kurswechsels: "Jenny kam in meine Garderobe und sagte: 'Sherri, oh mein Gott, was soll ich machen?'", erzählte die frühere Mitstreiterin. "Alles, was Jenny sagt, ist absolut wahr." Laut Sherri hätten Fokusgruppen damals sogar weniger Politik und mehr entspannte Unterhaltung gefordert. Dennoch endete die Popkultur-Schiene rasch. Beide Frauen verließen 2014 die Runde, kurz nach dem Abschied von Barbara Walters (96). Wer Jenny, die vielen wegen ihrer Rolle in der Sitcom Two and a half Men bekannt ist, schon länger verfolgt, weiß: Sie scheut klare Worte nicht und trennt das öffentliche Rampenlicht gerne sauber von ihrem persönlichen Umfeld.

Getty Images Model Jenny McCarthy im März 2025 in Los Angeles

Getty Images Jenny McCarthy, Donnie Wahlberg, 6. November 2019, Variety's 3rd Annual Salute To Service, NY

Getty Images Sherri Shepherd, Schauspielerin