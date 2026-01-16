Jenny McCarthys Geheimnis gegen Ehemann Donnies Schnarchen

Jenny McCarthy (53) hat in der TV-Show "Live with Kelly and Mark" am 6. Januar offenbart, wie sie mit einer sehr privaten Ehe-Herausforderung umgeht: Ehemann Donnie Wahlberg (56) schnarcht – und zwar so, dass kreative Lösungen her mussten. Die Moderatorin schwärmte zunächst von ihrem Partner und nannte ihn "absolut, was man im Lehrbuch, wirklich perfekt nennen könnte". Gleichzeitig sprach sie von "Herausforderungen" im Bett, die sie inzwischen liebevoll in den Griff bekommen habe. Im gemeinsamen Zuhause sorgt eine beeindruckende Kissenmauer zwischen ihnen für Ruhe, dazu schlafen jede Nacht fünf Shih Tzus mit im Bett. Unterstützt wird das Ganze von einer Portion Humor, riesigen Kopfhörern und Donnie selbst, der sich nach einem sanften Tippser auch mal zur Seite dreht.

Im Gespräch erklärte Jenny, dass Donnie das Schnarchen "in der Ehe aufgenommen" habe und sie zeitgleich durch die Perimenopause ohnehin schlechter schlafe. Also baute sie sich – wie sie es nennt – eine Art Schallschutz: "Ich schlafe jede Nacht mit diesen riesigen Kopfhörern", sagte sie. Dazu steht zwischen den beiden eine hohe "Chinesische Mauer" aus Kissen, die den Lärm abdämpfen soll. Wenn der "Blue Bloods"-Star die Barriere doch durchdringt, bekommt er einen zarten "love tap" und rollt zurück. Und obwohl ihre fünf Hunde das nächtliche Setting zusätzlich verkomplizieren, schwärmte die "The Masked Singer"-Jurorin von der Wirkung ihres Plans: "Ich würde sagen, es funktioniert."

Auch wenn die beiden viel unterwegs sind – sie pendelt für "The Masked Singer" nach Los Angeles, er dreht "Blue Bloods" in New York, zu Hause leben sie in Illinois –, bleiben sie sich nachts ganz nah. Donnie selbst erzählte in der "The Drew Barrymore Show", wie sie das lösen: Wer zuerst schlafen geht, ruft den anderen per FaceTime an, und die Verbindung bleibt die ganze Nacht. "Wir lieben es, das zu tun", sagte der Musiker. Donnie sprach gegenüber Fox News Digital auch darüber, wie sie schon früh gemeinsame Therapie nutzten, um die Beziehung zu stärken, und dass Glaube ihr Fundament sei. Jenny blickt derweil mit einem Augenzwinkern zurück: Früher hätte sie nie gedacht, einmal Donnie Wahlberg zu heiraten. Heute baut sie mit ihm eine Kissenmauer, hört Meeresrauschen über Kopfhörer, während sie neben ihm liegt – und zwischen ihnen träumen fünf kleine Fellknäuel.

Getty Images Jenny McCarthy, Donnie Wahlberg, 6. November 2019, Variety's 3rd Annual Salute To Service, NY

Getty Images Donnie Wahlberg und Jenny McCarthy im März 2025

Getty Images Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg bei der "The Masked Singer"-Premiere 2018