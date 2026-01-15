Will Smiths TV-Haus: "Der Prinz von Bel-Air"-Villa zu haben

Jetzt wird Fernsehgeschichte zum Kaufobjekt: Die ikonische Villa aus Der Prinz von Bel-Air, deren Fassade Will Smiths (57) Aufstieg zur TV-Legende mitprägte, kommt erstmals seit 48 Jahren wieder auf den Markt. Laut den Immobilienmaklern Josh und Matt Altman sowie Sasha Rahban von The Altman Brothers, die gegenüber TMZ sprachen, soll der Preis knapp 26 Millionen Euro liegen. Das Anwesen bietet sechs Schlafzimmer, siebeneinhalb Bäder und rund 930 Quadratmeter Wohnfläche. Und: Auch wenn die Serie es anders suggeriert – die Adresse liegt nicht in Bel-Air, sondern im feinen Brentwood in Los Angeles. Der Verkaufsstart ist für Ende des Monats angekündigt, und Fans der Serie dürften bei diesen Zahlen große Augen machen.

Die georgianische Kolonialvilla wurde 1937 erbaut und steht auf einem beeindruckenden Eckgrundstück mit etwa 3.580 Quadratmetern. In der Nachbarschaft tummeln sich prominente Namen: Regisseur Judd Apatow (58) verkaufte kürzlich das Haus direkt nebenan, Ex-Bürgermeister Richard Riordan wohnte ganz in der Nähe, und nur zwei Blocks weiter liegt O.J. Simpsons (†76) berühmt-berüchtigtes Rockingham-Anwesen. Brisant und nostalgisch zugleich: Während der Verkauf vorbereitet wird, dient die legendäre Fassade weiterhin als Drehort für eine Netflix-Serie, wie TMZ berichtet. Das macht das Objekt nicht nur zum exklusiven Wohnsitz, sondern auch zur laufenden Kulisse für Streaming-Produktionen.

In den 90ern wurde die Villa zum Popkultur-Denkmal, als Will in der Serie bei Onkel Phil und Tante Viv einzog und mit Carlton, Hilary, Ashley, Nicky und Butler Geoffrey das Publikum eroberte. Der Schauplatz stand für das Versprechen von L.A.-Glamour und Familienchaos mit Herz – von spontanen Tanzmoves bis zu innigen Onkel-Neffe-Momenten, die bis heute nachhallen. Für viele Fans ist die Einfahrt mit der breiten Treppe ein sofort erkennbares Symbol ihrer Fernseherinnerungen. Wer das Haus erwirbt, holt sich damit ein Stück gemeinsamer Nostalgie ins echte Leben – einen Ort, der Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern zum Lachen, Mitsingen und Mitfiebern brachte.

ActionPress "Der Prinz von Bel-Air"-Darsteller Will Smith

Getty Images "Prinz von Bel-Air"-Haus in Brentwood

Rex Features / Rex Features / ActionPress Der Cast von "Der Prinz von Bel-Air"