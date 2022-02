Der Prinz von Bel-Air ist zurück. Im Oktober 2019 verkündete Will Smith (53), dass er ein Reboot der beliebten Sitcom plane. Nun war es endlich so weit und die Serie feierte ihre Premiere. Ab dem 14. Februar können sich dann auch die deutschen Zuschauer von "Bel-Air" überzeugen. An diesem Tag läuft die Serie auf Sky an – einen Tag nach US-Start. Auf dem Event sah Will nun auch einige alte Bekannte der Originalbesetzung wieder.

Wie DailyMail jetzt berichtete, traf der 53-Jährige auf der Premiere einige "Der Prinz von Bel-Air"-Stars, die somit eine kleine Reunion feierten. So liefen neben Will und seiner Familie auch Tatyana Ali (43), Vernee Watson-Johnson und Joseph Marcell (73) über den roten Teppich, die von 1990 bis 1996 Ashley Banks, Viola Smith und den Butler der Familie, Banks Geoffrey, verkörperten. Auch DJ Jazzy Jeff (57), der seinerzeit Wills besten Freund in der Serie spielte, war bei der Veranstaltung anwesend. Gemeinsam mit Will performte der "The Things That U Do"-Interpret sogar für die Gäste.

Die Produktion thematisiert wie schon ihre Vorlage das Leben des jungen Wills, der von den Straßen West-Philadelphias zu seinen wohlhabenden Verwandten nach Los Angeles zieht. Der neue Prinz von Bel-Air wird dabei von Jabari Banks gespielt. Zur Besetzung gesellen sich außerdem Olly Sholotan als Carlton Banks, Coco Jones als Hilary Banks, Akira Akbar als Ashley Banks, Jimmy Akingbola als Geoffrey und Jordan L. Jones als Jazz.

Getty Images Will Smith und Vernee Watson-Johnson im Februar 2022

Getty Images Jaden Smith, Jada Pinkett-Smith und Will Smith im Februar 2022

Getty Images DJ Jazzy Jeff und Will Smith, ehemalige "Der Prinz von Bel-Air"-Darsteller

