"Der Prinz von Bel-Air"-Alfonso und Tatyana feiern Reunion!

Fans von Der Prinz von Bel-Air aufgepasst: 28 Jahre nach der Ausstrahlung der amerikanischen Kultserie kommt es jetzt zu einer kleinen Reunion! Für einen Zumba-Kurs in Nord-Hollywood treffen Alfonso Ribeiro (52) und Tatyana Ali (45) aufeinander und beweisen, dass das Bruder-Schwester-Duo es noch genauso drauf hat wie früher. Wie Alfonso gegenüber Daily Mail offenbart, nutzen die beiden diese Zeit vor allem für eines: um trotz ihrer vielbeschäftigten Leben als Eltern in Verbindung zu bleiben!

Abgesehen von seiner ehemaligen TV-Kollegin ist es aber das Zusammenspiel vieler Faktoren, die dem Schauspieler dabei Freude bereiten. "Die Musik, das Tanzen, der Lehrer, die anderen Leute in der Klasse, die Energie!", schwärmt Alfonso und fügt hinzu: "Zumba ist eine großartige Möglichkeit für Tatyana und mich, zusammenzukommen, etwas zu unternehmen und einfach nur das Zusammensein zu genießen." Ob der 52-Jährige und seine Serienschwester währenddessen auch viel in Erinnerungen schwelgen?

Einer fehlte jedoch bei dem Wiedersehen: Will Smith (55)! Der Schauspieler, der in den 1990er-Jahren die Hauptrolle in "Der Prinz von Bel-Air" übernommen hatte, war in den vergangenen Wochen aber mit der Pressetour seines neuen Films "Bad Boys: Ride or Die" beschäftigt. Und die scheint sich gelohnt zu haben, denn wie Deadline berichtete, erwies sich der vierte Teil des Action-Streifens schon kurz nach der Premiere als echter Kassenschlager. In den USA brachte er am ersten Wochenende schon knappe 52 Millionen Euro ein und weltweit 97 Millionen Euro.

Will Smith, Alfonso Ribeiro und Tatyana M. Ali

Getty Images Hollywoodstar Will Smith im Mai 2024 in Berlin

