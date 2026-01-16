Ehe in der Türkei: So stehen Yasin & Samira jetzt zueinander

Zwischen Samira Cilingir und Yasin Cilingir (34) ist nach Tagen voller Gerüchte wieder Ruhe eingekehrt. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie die beiden inzwischen zueinander stehen – und Samira lieferte prompt die Antwort: "Wir haben es geklärt", schrieb die Reality-TV-Bekanntheit. Zuvor hatte sie öffentlich gemacht, dass ihr Ehemann in der Türkei mit einer anderen Frau verheiratet sei. Der Wirbel führte zu hitzigen Spekulationen, doch nun stellte Samira klar, was wirklich passiert ist und warum es überhaupt zu dem Missverständnis kam.

In derselben Fragerunde gab Samira zu, zunächst emotional reagiert zu haben. "Ich habe von ihm nur einen Satz gehört und war direkt impulsiv und wollte dann nicht mehr zuhören", schrieb sie. Danach habe sie die ganze Geschichte in Ruhe angehört: Yasin war vor der Ehe mit Samira in der Türkei verheiratet, die Beziehung endete jedoch vor Jahren. Die Formalitäten rund um internationale Ehen können komplex sein, besonders wenn unterschiedliche Behörden und Rechtsräume beteiligt sind. Die Scheidung sei zwar ausgesprochen worden, aber nicht separat beim türkischen Konsulat hinterlegt worden. Genau dadurch wurde Yasin in türkischen Registern weiterhin als verheiratet geführt. "Es ist also keine andere Frau, sondern seine Ex-Frau", stellte Samira ausdrücklich klar. Damit nimmt sie dem vermeintlichen Skandal die Brisanz und signalisiert, dass die Fronten zwischen ihr und Yasin bereinigt sind.

2019 lernten sich Samira und Yasin in der dritten Staffel von Love Island kennen und wurden zum absoluten Traumpaar der Show. Als Zweitplatzierte verließen sie gemeinsam die Villa und bewiesen, dass Reality-TV-Liebe durchaus echt sein kann. Im Januar 2020 folgte die Verlobung, im Februar 2021 krönten sie ihre Liebe mit einer Corona-Hochzeit im kleinen Kreis. Das Glück schien mit ihren gemeinsamen Kindern perfekt. Das Paar lebte den Influencer-Lifestyle, betrieb gemeinsam den YouTube-Kanal "Yasmira" und gewährte ihren Fans tiefe Einblicke in ihr Familienleben. Doch hinter den glänzenden Social-Media-Posts brodelte es schon länger. Bereits 2024 zeigten sich erste Anzeichen der Krise: Beim "Family & Friends"-Brunch von BILD im Juni hatten beide ihre Eheringe abgelegt, Yasin war bereits in die Wohnung eines Freundes gezogen. "Es gab immer wieder negative Stimmung, wir konnten nicht kommunizieren, und für die Kinder war das nicht schön", gestand Samira damals. Das Paar versuchte es mit einer Paartherapie, doch auch die konnte die Ehe nicht mehr retten. Bald werden die beiden übrigens gemeinsam in der TV-Show "Prominent getrennt" zu sehen sein – ob dort weitere Geheimnisse ans Licht kommen?

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihren Kindern Malik und Medina im Februar 2025

Anzeige