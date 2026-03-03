Umfrage: Norweger fordern Epstein-Erklärung von Mette-Marit

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) steht wegen ihrer Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) massiv unter Druck. Ende Januar machte das US-Justizministerium über drei Millionen Dokumente, Videos und Fotos aus den Ermittlungen gegen Epstein öffentlich – in diesen Unterlagen taucht der Name der Kronprinzessin über 1.000 Mal auf. Wie eine aktuelle Umfrage der norwegischen Zeitung VG vom 26. Februar zeigt, sind 53,1 Prozent der 1.068 Befragten der Meinung, dass sich Mette-Marit zu viel Zeit mit einer Stellungnahme zu ihrem Kontakt mit Epstein lässt. Nur 34,9 Prozent halten die Zurückhaltung der 52-Jährigen für noch vertretbar, während 12,1 Prozent keine Meinung haben.

Vegard Jarness, Analysechef des Instituts InFact, äußerte sich gegenüber VG zu den Umfrageergebnissen: "Sie ist krank und hat eine anspruchsvolle familiäre Situation. Dennoch zeigen die Zahlen, dass viele dies nicht als ausreichenden Grund für diese Verzögerung ansehen." Besonders bemerkenswert sei, dass die negative Stimmung auch mehrere Wochen nach der ersten Enthüllung anhalte, statt abzuklingen. Auch VG-Kommentatorin Hanne Skartveit übte Kritik: "Je länger die Kronprinzessin mit einer Antwort wartet, desto schlimmer wird es. Aber wir brauchen mehr Antworten darüber, was passiert ist, was sie wusste und ob sie irgendwelche Vorteile von Epstein erhalten hat." Aus dem Königshaus verlautet, dass eine Stellungnahme möglichst noch vor Ostern erfolgen solle, wie Eirik Raude vom Risør Kammermusikkfest nach einem Gespräch mit Gry Høeg Ulverud, Leiterin des Königlichen Sekretariats, berichtete.

Die Epstein-Akten zeigen, dass Mette-Marit über Jahre intensiven Kontakt zu dem Sexualstraftäter pflegte, sowohl per E-Mail als auch persönlich. 2011, drei Jahre nach Epsteins Verurteilung wegen Inanspruchnahme sexueller Dienste einer Minderjährigen, schrieb sie ihm: "Ich habe dich nach der letzten Mail gegoogelt. Stimme zu, dass es nicht so gut aussieht." Trotz dieser Erkenntnis führte sie den Kontakt fort. Die Kronprinzessin ist mit Kronprinz Haakon (52) verheiratet und Mutter von drei Kindern. Derzeit leidet sie an einer chronischen Erkrankung, was ihre Familie als einen Grund für die verzögerte Stellungnahme anführt.

Anzeige Anzeige

Imago Mette-Marit bei einer Schulveranstaltung in Bergen

Anzeige Anzeige

Imago Jeffrey Epstein auf einer von der US-Justiz veröffentlichten Aufnahme

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Mette-Marit, August 2025