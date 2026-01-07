Das steckt hinter Yasin Cilingirs Hochzeit in der Türkei

Samira Cilingir meldete sich kürzlich mit einer brisanten Nachricht bei ihren Followern: Sie erzählte, dass ihr Noch-Ehemann Yasin (34) in der Türkei mit einer anderen Frau verheiratet ist. In einem RTL-Interview erklären die Love Island-Stars jetzt, was wirklich passiert ist. Yasin hatte 2016 seine damalige Partnerin im türkischen Konsulat geehelicht, weil seine Eltern ihm dazu geraten hatten. Die Beziehung dauerte zwölf Jahre, vier davon waren sie offiziell verheiratet. 2018 kam es vor Gericht zur Scheidung – und genau da liegt das Problem: Zwar trennten sie sich rechtlich, doch die Entscheidung wurde nie beim türkischen Konsulat gemeldet. Er habe erst bei einem Behördengang "die Info bekommen, dass ich mit der Person verheiratet bin. In der Türkei, also nicht im deutschen Recht, sondern im türkischen Recht."

"Ich war erst mal schockiert", betont Yasin und kündigt an, die fehlende Meldung nun umgehend nachzuholen. Samira, die zwar wusste, dass es eine Ex-Ehe gab, aber nicht, dass sie auf dem Papier noch existiert, wirkt nach der Erklärung erleichtert und findet die Situation "gar nicht mehr so schlimm". Eine Sache fragt sich die Reality-Darstellerin aber dennoch: Sie möchte wissen, warum Yasins frühere Ehe im Konsulat geschlossen, ihre Ehe aber nicht dort registriert wurde. "Weil ich ein deutscher Staatsbürger bin. Das hat ja mit dem dann nichts mehr zu tun, das hat für mich keinen Sinn gemacht", erklärt der 34-Jährige. Beide arbeiten aktuell daran, sowohl ihre persönlichen als auch formalen Angelegenheiten zu klären – ihre Scheidung liegt aber derweil auf Eis.

Noch vor wenigen Tagen sah die Lage völlig anders aus – Samira wirkte in ihrer Instagram-Story sichtlich fassungslos. Die zweifache Mama berichtete offen von ihrem Schock, als Yasin plötzlich von einer Ehe in der Türkei sprach. "Gestern war auch ein ganz krasser Tag. Deswegen habe ich mich auch nicht gemeldet, weil ich den ganzen Tag auch sehr, sehr geschockt war", erzählte sie ihren Followern. Besonders der Moment, als sie bei Yasins Erzählung "nur noch rot gesehen" hatte, brachte die Mutter an ihre Grenzen. Für Samira stand fest: "Ich war geschockt. Er ist verheiratet in der Türkei. Die ganze Zeit mit einer anderen Frau. Ihr wisst nicht, wie ich mich gestern gefühlt habe."

IMAGO / Oliver Langel Yasin Cilingir, Oktober 2025

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, TV-Bekanntheiten

Instagram / samira.bne/ Samira Cilingir, TV-Bekanntheit