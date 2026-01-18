Yasin Cilingirs zweite Ehe in der Türkei wurde annulliert

Yasin Cilingir (34) meldet sich mit beruhigenden Nachrichten: Nachdem kürzlich bekannt geworden war, dass der Realitystar in der Türkei noch mit einer anderen Frau als seiner Noch-Ehefrau Samira verheiratet ist, gehört diese Ehe nun der Vergangenheit an. In seiner Instagram-Story erklärt er: "Das Thema zweite Ehe ist erledigt. Die frühere Ehe ist im System rausgenommen, Samira ist eingetragen." Gleichzeitig macht Yasin klar, dass seine Ehe mit der Mutter seiner Kinder ebenfalls vor dem Aus steht. Trotz der offiziellen Eintragung sind die Scheidungspapiere bereits unterzeichnet. "Noch sind wir offiziell verheiratet, die Scheidung läuft trotzdem", betont er.

Das Chaos um die türkische Ehe hatte für reichlich Wirbel in den sozialen Medien gesorgt. Vor rund zwei Wochen zeigte sich Samira in ihrer Story fassungslos und berichtete offen von ihrem Schock, als Yasin plötzlich von einer noch bestehenden Ehe in der Türkei berichtete. "Gestern war auch ein ganz krasser Tag. Deswegen habe ich mich auch nicht gemeldet, weil ich den ganzen Tag auch sehr, sehr geschockt war", erklärte sie und betonte, sie habe "nur noch rot gesehen". Die zweifache Mama machte deutlich, wie sehr sie die Enthüllung belastete: "Ich war geschockt. Er ist verheiratet in der Türkei. Die ganze Zeit mit einer anderen Frau. Ihr wisst nicht, wie ich mich gestern gefühlt habe."

In einem Interview mit RTL erklärten die Love Island-Stars wenig später, was tatsächlich passiert war. Yasin berichtete, er habe erst bei einem Behördengang erfahren, dass er in der Türkei noch offiziell verheiratet sei. "Ich war erst mal schockiert", erzählte er. Die Influencerin konnte nach der Aufklärung etwas aufatmen und sagte, sie finde die Situation "gar nicht mehr so schlimm". Dennoch blieb für sie eine entscheidende Frage offen: Warum wurde die Ehe mit ihr nicht ebenfalls beim türkischen Konsulat registriert? "Weil ich ein deutscher Staatsbürger bin. Das hat ja mit dem dann nichts mehr zu tun, das hat für mich keinen Sinn gemacht", erklärte der 34-Jährige.

IMAGO / BOBO Yasin Cilingir, Realitystar

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir im Januar 2025

Instagram / samira.bne/ Samira Cilingir, TV-Bekanntheit