Samira Cilingir landet während Türkei-Urlaub im Krankenhaus

Samira Cilingir erlebt während ihres Türkei-Urlaubs einen unerwarteten gesundheitlichen Rückschlag. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Influencerin sichtlich angeschlagen aus ihrem Hotel und berichtet, dass es ihr "richtig beschissen" gehe und sie "out of order" sei. Samira erklärt ihren Followern, sie leide an einer starken Seitenstrangangina, habe bereits mehrfach Ibuprofen und ein Antibiotikum genommen und trotzdem würden die Beschwerden immer schlimmer. Ihr Hals sei deutlich angeschwollen, auch ihre Ohren würden höllisch wehtun. Besonders belastend für die Social-Media-Bekanntheit: Schon morgen soll eigentlich ihr Rückflug in die Heimat gehen – doch nun steht plötzlich alles auf der Kippe.

Wenig später meldet sich Samira erneut – diesmal mit einem Foto vom Krankenbett aus einem türkischen Krankenhaus. Auf dem Bild ist zu sehen, wie sie an einem Tropf hängt, dazu schreibt sie in ihrer Social-Media-Story: "Ich bin ins Krankenhaus, weil es mir schlechter ging und ich nicht weiß, ob ich überhaupt fliegen darf. Ich bekomme jetzt Antibiotika." Ihren Fans erklärt sie außerdem, warum sie so anfällig für diese Art der Halsentzündung ist: Ihre Mandeln seien bereits entfernt worden, seitdem verlagere sich die Entzündung an die Seitenstränge im Rachenraum. In ihrer Story zeigt die Reality-TV-Bekanntheit auch ihren geschwollenen Hals und berichtet von starken Schmerzen, die bis in die Ohren ziehen. Ob die Ärzte ihr am Ende grünes Licht für den geplanten Rückflug geben, lässt Samira zunächst offen.

Nicht nur die gesundheitlichen Sorgen machten der Influencerin in letzter Zeit zu schaffen. Erst vor zwei Wochen hatten Samira und Yasin mit heftigen Spekulationen rund um ihre Beziehung kämpfen müssen. In einer Instagram-Fragerunde stellte Samira klar: "Wir haben es geklärt." Zuvor hatte sie öffentlich für Wirbel gesorgt, als sie verriet, dass Yasin in der Türkei noch mit einer anderen Frau verheiratet sei. Nach dem ersten Schock räumte sie ein: "Ich habe von ihm nur einen Satz gehört und war direkt impulsiv und wollte dann nicht mehr zuhören." Später erfuhr sie die ganze Geschichte von Yasin: Die Ehe in der Türkei war längst vorbei, aber wegen fehlender Unterlagen beim Konsulat war in den türkischen Registern noch immer eine Verbindung vermerkt. "Es ist also keine andere Frau, sondern seine Ex-Frau", schrieb die Reality-TV-Bekanntheit an ihre Community.

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im Januar 2026

Instagram / samira.bne/ Samira Cilingir, TV-Bekanntheit

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars