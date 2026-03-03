"Sehr schwierig": Walentina Doronina arbeitet an Beziehung

Walentina Doronina (25) und ihr Freund haben sich trotz ihrer aktuellen Beziehungskrise gemeinsam auf der Aachener MediaNight gezeigt. Das Paar, das seit Oktober 2025 wieder zusammen ist, wirkte auf dem Event vertraut und innig – sie umarmten und küssten sich. Doch der äußere Schein trügt, wie der Realitystar gegenüber RTL einräumte: "Ich würde sagen, unsere Beziehung läuft aktuell sehr schwierig." Sie erklärte weiter: "Es sind Sachen von seiner Seite aus passiert, die nicht böse gemeint waren, aber einen bösen Beigeschmack haben und nicht in Ordnung sind." Das müsse jetzt aufgearbeitet werden. Um welche konkreten Vorfälle es sich handelt, lässt Walentina offen. Ihr Freund ist ein Unternehmer aus dem Ruhrgebiet, der seinen Namen nicht öffentlich nennen möchte.

Trotz der Schwierigkeiten wollen beide an ihrer Beziehung festhalten und die Probleme gemeinsam bewältigen. "Wir sind in einer Partnerschaft, da muss man die Sachen natürlich zusammen aufarbeiten, sonst würde das gar nicht funktionieren", erklärte die Ex von Can Kaplan. "Wir haben eine Perspektive. Die Liebe ist immer noch sehr stark. Dass man das Gefühl hat, das könnte die Liebe des Lebens sein, hat man sehr selten." Ein besonderer Schritt steht auch unmittelbar bevor: Das Paar plant, bald zusammen in ein Luxus-Penthouse mit einer 70 Quadratmeter großen Dachterrasse zu ziehen. "Die Eigentumswohnung habe ich gekauft. Wir werden aber zusammen einziehen", freute sich Walentina.

Die beiden kennen sich bereits seit sechs oder sieben Jahren, waren zunächst nur befreundet und sahen sich immer mal wieder. Bereits im August 2025 waren Walentina und ihr Partner schon einmal getrennt, kamen jedoch wenige Monate später wieder zusammen. Der Kölner Sender traf die beiden damals im Oktober 2025 bei Oktagon-MMA in Köln, wo sie nach den Turbulenzen wieder vertraut wirkten. Ihr Freund hält sich bisher bewusst aus der Reality-Welt heraus und begründete dies im Oktober damit, dass es "eine Welt" sei, "für die man gemacht sein muss" und die "Menschen verändert". Er unterstützt die Germany Shore-Bekanntheit, die sich gerne mit Branchen-Kollegen anlegt und polarisiert, jedoch in ihrem Beruf und begleitet sie zu Events, wo er Fotos und Videos macht.

Imago Walentina Doronina bei der 1. Aachener Media Night, Februar 2026

Kammerer,Bernd / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

Paramount+ Pressebereich Walentina Doronina bei "Germany Shore" 2025