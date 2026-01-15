Das ist der Grund für Samira und Yasin Cilingirs Trennung

Samira Cilingir und Yasin Cilingir (34) gehen endgültig getrennte Wege – und zwar schon seit einiger Zeit. Die Reality-TV-Stars, die gemeinsam zwei Kinder haben, haben die Scheidungspapiere bereits unterschrieben. Jetzt erklärt Samira, warum es so weit kam: In einer Fragerunde auf Instagram schildert sie, dass nicht ein großer Vorfall ausschlaggebend gewesen sei: "Nein, nichts Schlimmes. Es waren die Kleinigkeiten, die halt irgendwann zu Streit geführt haben und das jeden Tag."

Mit der Zeit schlichen sich Probleme in ihre Beziehung ein, die unüberbrückbar waren. Samira gesteht, dass sie sich emotional abschottete: "Ich habe auch Monate und Jahre nicht mehr ausgesprochen, was mir auf dem Herzen lag, weil ich keine Kraft mehr hatte, zu diskutieren." Abschließend fasst sie ehrlich zusammen: "Ich war innerlich leer und war mal froh, wenn ich Zeit nur für mich hatte – ohne Diskussion und Streit."

Auf die Frage, ob sie schon wieder bereit für Dates sei, reagierte Samira ebenso offen. Derzeit habe das keine Priorität für sie. "Nein. Ich genieße voll und ganz die Zeit mit den Kindern und genieße auch mal die Zeit nur mit mir", erklärte sie. Damit macht die zweifache Mutter klar, dass nach der Trennung erst einmal Ruhe und Familienalltag im Fokus stehen. Das frühere Paar hatte sich im Herbst 2019 in der Reality-TV-Show Love Island kennengelernt. Wenig später folgten die Verlobung und die Geburt ihrer Kinder.

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir im April 2025

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir, April 2025

Imago Samira und Yasin Cilingir beim Fame Fighting 2, 2024