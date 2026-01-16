Jungfrau mit 18: Jennette McCurdy datete über 30-Jährigen

Jennette McCurdy (33) hat in einem Interview im Podcast "Call Her Daddy" über eine aufwühlende Beziehung aus ihrer Jugend gesprochen. Die ehemalige iCarly-Schauspielerin erzählte, dass sie im Alter von 18 Jahren ihr erstes Mal mit einem über 30 Jahre alten Mann hatte, den sie am Set ihrer Serie kennengelernt hatte. Zu diesem Zeitpunkt lebte der Mann noch mit seiner damaligen Freundin zusammen, was die Beziehung zusätzlich kompliziert machte. "Er hat mich betrunken zu Hause besucht, während ich frisch von meiner Mutter ausgezogen war", verriet Jennette und betonte, dass sie sich in der Situation sehr unerfahren gefühlt habe. Der Altersunterschied und die Machtverhältnisse machten die Beziehung für sie im Nachhinein toxisch.

Die schwierige Zeit prägte Jennette nachhaltig, da sie zusätzlich mit familiären Sorgen belastet war: Ihre Mutter war schwer an Krebs erkrankt und stand kurz darauf vor ihrem Tod. Trotz ihres damaligen religiösen Hintergrunds fühlte sich Jennette unter Druck gesetzt, sexuell aktiv zu sein, wobei sie gesteht, dass sie wenig über solche Themen wusste. Der Mann, der sie ständig als "so reif für ihr Alter" beschrieben habe, habe sie manipuliert, sodass sie sich in eine emotional und körperlich erschöpfende Dynamik verstrickte. Die Erfahrung diente Jennette später als Inspiration für ihren neuen Roman "Half His Age", der am 20. Januar erscheint, wie Just Jared berichtet.

Privat hat die Schauspielerin später deutliche Grenzen gezogen. Nach der Trennung von ihrem älteren Freund datete sie 2013 den Basketballspieler Andre Drummond und 2015 ihren Co-Star Jesse Carere kurzzeitig. Die schwierige Beziehung zu dem älteren Mann hatte jedoch bleibende Auswirkungen, vor allem, weil Jennette damals das Bedürfnis verspürte, durch die Liebe zu ihm eine Position außerhalb des Einflusses ihrer Mutter aufzubauen. Heute reflektiert sie über diese Zeit mit deutlich mehr Klarheit. "Es war ein Albtraum", erinnerte sie sich im Podcast. Fans spekulieren seit der Veröffentlichung des Interviews, wer damals der Mann in ihrem Leben war.

Getty Images Jennette McCurdy beim Spotify-Event "The Future of Audiobooks" 2023

Getty Images Der "iCarly"-Cast im Januar 2012

Getty Images Jennette McCurdy bei der Time100 Next 2022 in New York