Nach Bestseller-Erfolg: Jennette McCurdy überrascht erneut

Jennette McCurdy (33), bekannt aus der Serie iCarly und Autorin des Bestsellers "I'm Glad My Mom Died", hat ihren Debütroman angekündigt. Das Buch trägt den Titel "Half His Age" und soll Anfang 2026 veröffentlicht werden. Im Zentrum der Geschichte steht laut People die 17-jährige Waldo und ihre Beziehung zu ihrem Lehrer. Der Roman soll laut der Schauspielerin und Autorin "traurig, witzig und spannend" sein und Themen wie Begehren, Macht und Selbstfindung behandeln. "Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es lesen", ließ Jennette in einem Statement verlauten.

In einer Pressemitteilung erklärte Jennette, dass das Schreiben von "Half His Age" die kreativ erfüllendste Erfahrung ihres Lebens gewesen sei. Mit der Figur der Waldo habe sie die Möglichkeit gehabt, tiefgehende Themen wie Konsum, Einsamkeit, Sucht, Wut und die Auswirkungen des Internets zu erkunden. Sie beschrieb die Geschichte als einen Weg, sich in einer Welt wiederzufinden, die darauf ausgelegt ist, dass Menschen sich darin selbst verlieren. Die Autorin, die auch als Produzentin und Showrunnerin an einer kommenden Apple-TV+-Serie arbeitet, hat sich in den letzten Jahren von einer Schauspielerin zu einer erfolgreichen Schriftstellerin entwickelt.

Jennette hatte 2022 mit ihrer Autobiografie "I'm Glad My Mom Died" einen riesigen Erfolg, der sich in mehreren Auszeichnungen und Platzierungen an der Spitze der Bestsellerlisten niederschlug. Das Buch schildert offen die komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter und ihre Erfahrungen als Kinderstar. Dieses Memoir zog so große Kreise, dass es nun die Basis für eine Serie mit Jennifer Aniston (56) in einer Hauptrolle bildet. Jennette, die in den letzten Jahren vor allem durch ihre Bücher und TV-Projekte überzeugt hat, zeigt sich damit als wandelbare Künstlerin, die mit jedem neuen Projekt begeistert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennette McCurdy im Juni 2018 in Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennette McCurdy im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin