Kate Garraway verliert Zähne nach einem Unfall mit Taxi

Backstage-Schreck bei "Good Morning Britain": Moderatorin Kate Garraway (58) hat sich am vergangenen Wochenende bei einer Kollision mit einem Taxi-Fenster ihre beiden vorderen Zahnkronen beschädigt – und stand am Montagmorgen kurz vor der Live-Sendung plötzlich ohne festen Frontzahn da. In einem Video auf Instagram ließ Kate ihre Follower an dem Desaster teilhaben und erklärte, wie sie die gelösten Kronen in aller Frühe mit Haftcreme festzukleben versuchte. Minuten vor dem Start von GMB löste sich der Halt wieder, ein Zahn fiel heraus – und die Show musste trotzdem weitergehen, live aus London, mit Kolleginnen und Kollegen im Studio.

In ihrer Caption schrieb Kate: "Backstage Drama und diesmal ist es wirklich wahr! Nach einer unglücklichen Kollision mit einem Taxifenster am Wochenende sind meine beiden Vorderzahnkronen abgebrochen. Natürlich sind sie dann kurz vor der Sendung herausgefallen." Sie schilderte weiter, dass sie um drei Uhr morgens zu Fixodent griff, um die Kronen notdürftig zu sichern. Ein Notfalltermin beim Zahnarzt folgte, der ihr ein provisorisches Ersatz-Set einsetzte: "Aber sie sind so riesig!" Für die nächste Sendung kündigte die Moderatorin an, notfalls erneut zur Klebetube zu greifen. Unter dem Post sammelten sich schnell Reaktionen: "Oh mein Gott", schrieb Susanna Reid (55) unter Tränen-Emoji und Herz, Realitystar Ashley James kommentierte: "Oh mein Gott Kate!" und ITV-Kollege Jonathan Swain bemerkte: "Ich stand neben dir im Studio und habe nichts bemerkt!"

Abseits der On-Air-Panne ist Kate für ihre offene Art bekannt, wenn es um den Alltag hinter den Kulissen geht. Auf Social Media gewährt die Moderatorin immer wieder persönliche Einblicke, dankt ihrem Team und bezieht ihre Community in kleine und große Momente ein. Kolleginnen wie Susanna gelten ihr als enge Verbündete, mit denen sie vor Sendungsbeginn durch dick und dünn geht. Dass sich Stars und Freundinnen wie Ashley in den Kommentaren melden, zeigt den engen Draht, den die "GMB"-Frontfrau pflegt – vom Schminktisch bis zur Studiotür, wo an diesem Wochenende ein Taxi-Fenster etwas zu nah kam.

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Instagram / kategarraway Kate Garraway zeigt auf Instagram ihren abgebrochenen Zahn, Januar 2026

IMAGO / FAMOUS Kate Garraway im Juni 2025