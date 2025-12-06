Kate Garraway spricht über neue Liebe nach Tod ihres Mannes

Kate Garraway (58) hat über die Möglichkeit gesprochen, nach dem Tod ihres Mannes Derek Draper (†56) wieder Liebe zu finden. Derek, mit dem sie 18 Jahre verheiratet war, verstarb im Januar 2024 im Alter von 56 Jahren nach langwierigen gesundheitlichen Komplikationen durch Covid-19. In Jamie Laings (37) Podcast "Great Company" verriet die Moderatorin, dass sie sich langsam Gedanken über ihre Zukunft mache. "Nun, ich würde ungern daran denken, dass ich nie wieder romantische Liebe in meinem Leben erfahren würde. Ich fände, das wäre ein ziemlich trauriger Weg durchs Leben, nicht wahr", sagte sie in dem Gespräch. Allerdings fühle sie zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor nicht bereit, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. "Ich weiß nicht, ob mich überhaupt jemand will, Jamie", scherzte sie und forderte ihren Gesprächspartner auf, sich für sie umzuhören: "Rede mit deinen Freunden und schau, ob irgendein Vater von ihnen single ist."

Auf die Frage, ob sie sich eine Dating-App vorstellen könnte, reagierte die Fernsehmoderatorin entschieden: "Nein, natürlich nicht", machte sie ihren Standpunkt deutlich. Stattdessen erklärte sie, dass sie der "alten Schule" angehöre. Beziehungen hätten sich ihrer Ansicht nach früher durch spontane Begegnungen bei gemeinsamen Aktivitäten ergeben, was sie heute jedoch als schwerer umsetzbar empfinde. Humorvoll fügte sie hinzu, dass formelle Dates für sie unkomfortabel seien, da sie eher dazu neige, in eine Art Interviewmodus zu verfallen.

Seit dem Verlust ihres Mannes hat Kate ihre Zeit vor allem ihrer Familie gewidmet. Derek hinterließ die gemeinsame Tochter Darcey und den Sohn Billy. Die Moderatorin sprach stets offen über die Herausforderungen der letzten Jahre, insbesondere während Dereks langer Krankheit. Sie vermied es jedoch, sich zu sehr im Rampenlicht über ihr Privatleben zu äußern, und konzentrierte sich auf ihren Alltag als Mutter. Lange Jahre der Fürsorge und Verluste haben Kate geprägt, doch das Leben als öffentlicher Mensch und liebevolle Familienfrau scheint weiterhin im Mittelpunkt ihres Daseins zu stehen.

Getty Images Kate Garraway bei den National Television Awards im September 2024

Instagram / kategarraway Derek Draper und Kate Garraway mit ihren Kindern

ActionPress Kate Garraway im April 2024