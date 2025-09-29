Nach Dereks Tod: Kate Garraway ist nicht bereit zu daten

Kate Garraway (58), die beliebte Moderatorin von Good Morning Britain, hat in einem aktuellen Interview mit The Sun über ihre aktuelle Lebenssituation nach dem tragischen Verlust ihres Mannes Derek Draper (†56) gesprochen. Derek, der 2020 schwer an Covid-19 erkrankte, wurde nach langer Pflege durch Kate von den Folgen der Krankheit getroffen und verstarb Anfang 2024. Seither konzentriert sich Kate vollständig auf ihre Rolle als Mutter ihrer beiden Kinder Darcey und Billy. Zuletzt kursierten Gerüchte, sie hätte einen neuen Freund, was sie selbst jedoch schmunzelnd dementierte. "Ich finde es urkomisch", sagte sie und erklärte, dass online sogar ein KI-generiertes Bild von ihr und dem Gesicht eines Kollegen aufgetaucht war.

Auf die Frage, ob sie bereit sei, wieder zu daten, gab Kate offen und ehrlich zu, dass sie sich aktuell nicht in der Lage dazu sehe. "Es fühlt sich absurd an, jetzt an jemand anderen zu denken", sagte sie und betonte, dass sie mental noch immer in ihrer glücklichen Ehe mit Derek verankert sei. Dennoch schließe sie für die Zukunft nicht aus, irgendwann wieder bereit für eine neue Liebe zu sein. Bis dahin wolle sie jedoch ihr Leben neu strukturieren, sich mehr mit Freunden treffen und ein Sozialleben aufbauen, das über ihre Mutterrolle hinausgeht. Dabei erklärte die Moderatorin auch, dass sie sich nicht vorstellen könne, Dating-Apps zu nutzen, und scherzte, dass sie sich manchmal ihr jüngeres Ich zurückwünsche.

Neben ihrem persönlichen Wandel steht auch beruflich eine spannende Herausforderung bevor: Kate wird demnächst in der Promi-Version der Show "Traitors" zu sehen sein. In der mit Stars gespickten Sendung tritt sie unter anderem mit Stephen Fry (68), Tom Daley (31) und Tameka Empson an, um herauszufinden, wer in der Gruppe ein "Verräter" ist und die Gewinnsumme für sich beansprucht. Die Herausforderung soll ihr helfen, neue Erfahrungen zu machen und wieder mehr am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Zuschauer dürfen gespannt sein, welche Rolle Kate in der spannenden Show einnehmen wird.

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Instagram / kategarraway Derek Draper und Kate Garraway mit ihren Kindern

Instagram / kategarraway Kate Garraway und Derek Draper im April 2023