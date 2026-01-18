Sorge um Sohn: Kate Garraway warnt vor Folgen von KI-Bildern

Kate Garraway (58) spricht offen darüber, wie sehr erfundene KI-Bilder ihr Familienleben durcheinandergebracht haben. Rund ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes Derek Draper (†56) tauchten im Netz plötzlich Fotos auf, die die Moderatorin Arm in Arm mit einem unbekannten Mann zeigen sollten – angeblich ihr "neuer Freund". Während Fremde sie auf der Straße ansprachen und ihr zur vermeintlichen Liebe gratulierten, fiel all das ausgerechnet in eine Zeit, in der Kate und ihre Kinder Darcey und William noch tief um Derek trauerten. Der Schock wurde noch größer, als ein Online-Artikel behauptete, ihr Sohn sei unglücklich mit der angeblichen Beziehung. "Es stand etwa: 'Die Beziehung droht zu scheitern, weil Kates Sohn nicht glücklich ist und darauf besteht, dass sie sie beendet'", schreibt sie in ihrer Kolumne für The Sun.

Zunächst hatte Kate die KI-Spielereien sogar noch mit Humor genommen. In ihrer Kolumne erzählt sie, wie es anfangs nur harmlose Montage-Fotos mit Kollegen wie Richard Arnold oder Ben Shephard gewesen seien, über die alle gemeinsam lachen konnten. Doch dann stolperte sie über eine Schlagzeile wie "Alles, was Sie über Kate Garraways neuen Freund wissen müssen" und klickte neugierig – nur um zu lesen, ihr 16-jähriger Sohn wolle das angebliche Verhältnis beenden. "Als ob Bill [William] nicht schon genug durchstehen müsste – das Erwachsenwerden, Prüfungsstress und den Verlust seines Vaters – wurde er plötzlich so dargestellt, als würde er das Glück seiner Mutter verhindern und sei egoistisch", erklärt die 58-Jährige und betont, der Artikel habe dafür gesorgt, dass sie "erstarrte".

Im britischen Frühstücksfernsehen "Good Morning Britain" machte die Moderatorin zudem klar, dass die kursierenden Bilder komplett gefälscht seien, und betonte, wie sehr sie sich sorge, weil KI-Inhalte immer echter wirken und kaum noch von der Realität zu unterscheiden seien. "Wir sehen uns tausende Bilder und Videos pro Woche an und nehmen sie fast unbewusst auf. Und immer mehr davon sind komplett gefälscht, wirken aber echt", erläuterte Kate und fügte hinzu: "Wenn alles gefälscht werden kann, verliert Beweiskraft an Bedeutung." Sie rief dazu auf, innezuhalten, zu prüfen und Kinder darin zu bestärken, Gesehenes kritisch zu hinterfragen.

IMAGO / ZUMA Press Wire Kate Garraway, Moderatorin

Instagram / kategarraway Derek Draper und Kate Garraway mit ihren Kindern

IMAGO / FAMOUS Kate Garraway, Oktober 2025