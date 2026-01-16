Michelle äußert sich zu Liebesgerüchten mit Glen Powell

Michelle Randolph (28) hat sich nun erstmals zu den anhaltenden Spekulationen um eine mögliche Beziehung mit ihrem Schauspielkollegen Glen Powell (37) geäußert. Bereits seit November 2025 werden die beiden immer wieder miteinander in Verbindung gebracht – erstmals, als Michelle bei Glens Auftritt in der Show Saturday Night Live in New York anwesend war, um ihn zu unterstützen. Vor Kurzem sorgten sie erneut für Schlagzeilen, nachdem sie gemeinsam bei einer Afterparty der Golden Globes gesichtet wurden, wie Just Jared berichtet. Seitdem spekulieren viele Fans über eine mögliche Romanze zwischen den beiden.

In einem aktuellen Interview mit dem Magazin InStyle sprach Michelle jetzt eher zurückhaltend über die Aufmerksamkeit rund um ihr Liebesleben. Dabei machte die Schauspielerin deutlich, wie wichtig ihr eine klare Trennung zwischen Privat- und Berufsleben ist. "Ich denke, für meinen Seelenfrieden ist es wirklich wichtig, dass ich diese beiden Dinge getrennt halte", erklärte sie. Zudem betonte sie, dass die öffentliche Wahrnehmung häufig nicht der Realität entspreche und sie bewusst versuche, sich von Kommentaren im Internet nicht beeinflussen zu lassen. Diese könnten zwar schnell die Stimmung kippen lassen, dennoch dürfe man sich nicht darüber definieren.

Trotz ihrer ausweichenden Aussagen sorgt Michelles Nähe zu Glen bei gemeinsamen Auftritten weiterhin für Gesprächsstoff. Als die beiden zuletzt zusammen bei einer Golden-Globes-Afterparty gesehen wurden, nahm das öffentliche Interesse erneut zu. Dabei wurden sie nicht nur in trauter Zweisamkeit gesichtet, sondern auch in Begleitung von Glens Eltern. Ob sich die beiden künftig deutlicher zu den Beziehungsgerüchten äußern werden, bleibt also offen. Klar ist jedoch: Zwischen Michelle und Glen scheint die Chemie zu stimmen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Glen Powell und Michelle Randolph

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Randolph bei den Critics Choice Awards in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell Sr., Cyndy Powell und Glen Powell bei den Golden Globe Awards in Los Angeles, Januar 2026