Liebestrip? Glen Powell & Michelle Randolph feiern in Miami

Glen Powell (37) und Michelle Randolph (28) haben die Feiertage in Miami verbracht – und dabei ordentlich Glamour versprüht. Am Samstag wurden der "Anyone But You"-Star und die "Land Man"-Darstellerin beim Dinner im Szene-Restaurant Papi Steak gesichtet, wo sie sich mit Unternehmer David Grutman (51) und seiner Frau Isabela Rangel trafen. Nach dem gemeinsamen Abend verabschiedeten sich alle herzlich, bevor Glen und Michelle zurück ins 1 Hotel fuhren. Am nächsten Morgen verließen die beiden ihr Luxusquartier zusammen und steuerten einen Privatflughafen an, wie Fotos zeigen, die unter anderem Page Six vorliegen. Unterwegs legten sie noch einen Tankstopp ein und schauten kurz in einem Tabakladen vorbei – ganz entspannt und unaufgeregt wirkend, aber immer im Duo.

Die Fotos zeigen Michelle in einem komplett weißen Look mit Mini-Shorts, cropped Langarm-Top und einer gesteppten Chanel-Tasche mit Henkel. Dazu trug die Schauspielerin Pantoletten und mehrere goldene Ketten. Glen setzte auf lässig: weißes T-Shirt, schwarze Hose, Nike-Sneaker und schwarze Cap – und erwies sich als Gentleman, als er Michelle unterwegs die Autotür öffnete. In den Tagen danach ging es ausgelassen weiter: Keleigh Teller (33) teilte in ihrer Instagram-Story Partyclips aus einem Beachclub, in denen sie mit Ehemann Miles Teller (38), Glen, Michelle und Nina Dobrev (36) am Tisch tanzte – zu ABBAs "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)".

Schon vor ihrem stylischen Miami-Trip hatten Glen und Michelle für Aufsehen gesorgt. In Los Angeles zeigten sich die beiden Arm in Arm bei der glamourösen Premiere von Brad Pitts (62) Apple-Film "F1". Die Bilder vom roten Teppich, die das Magazin People zeigte, sorgten für reichlich Gesprächsstoff. Während Glen ganz entspannt einen dunklen Sweater und Jeans kombinierte, setzte Michelle auf einen hellen Look mit schwarzer Tasche. "Sie wirkten sehr vertraut", berichtete ein Augenzeuge im Gespräch mit dem Magazin. Zuvor hatte Michelle den Schauspieler schon bei seinem Saturday Night Live-Auftritt in New York unterstützt.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Glen Powell und Michelle Randolph

Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry Teller bei der Special Screening von A24s "Eternity" im AMC Century City 15 in Los Angeles, November 2025

Getty Images Michelle Randolph bei der Lone Star Film Festival Gala in Fort Worth, November 2025

