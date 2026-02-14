Nick Jonas lieh sich Glen Powells ungewaschene Hose aus

Nick Jonas (33) sorgte backstage bei der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) für einen verblüfften Lacher: Der Sänger stand am Donnerstag, 5. Februar, kurz vor seinem Auftritt mit dem Song "Gut Punch" in New York, als er in eine geliehene Jeans schlüpfte – und in der Gesäßtasche ein abgelaufenes Flugticket fand. Der Clou: Das Ticket gehörte Glen Powell (37). Damit war klar, dass der Schauspieler die Hose zuvor getragen hatte. Nick machte die Entdeckung in einem Instagram-Video publik und witzelte über die unverhoffte Verbindung. Mit wem teilt er die Hosen-Geschichte nun? Mit Glen – und dem ganzen Internet.

In dem Clip erklärte Nick: "Ich bin hier bei Jimmy Fallon, habe gerade 'Gut Punch' performt, aber vor dem Auftritt habe ich mich umgezogen", sagte er auf Instagram. "Oft leiht dir eine Marke etwas für einen großen TV-Auftritt." Dann der Fund in der Backpocket: "Ich war wie, 'Wem könnte dieses Flugticket gehören?' Ich mache es auf, und natürlich gehört es Glen Powell." Der Musiker krönte den Moment mit dem Spruch: "Es ist die Bruderschaft der reisenden Hosen." Glen ließ die Pointe nicht unbeantwortet und kommentierte unter dem Video: "Die haben die nicht für dich gewaschen?!?" Dazu der augenzwinkernde Vorschlag: "Ich finde, die Bruderschaft der reisenden Hosen sollte irgendeine Art Hygiene-Pakt beinhalten." Die kleine Stippvisite in die gemeinsame Vergangenheit der beiden passte perfekt, denn Nick ist gerade mit seinem neuen Album "Sunday Best" viel in TV-Shows unterwegs – über die Entstehung sprach er vor wenigen Tagen auch bei "Late Night With Seth Meyers".

Die Freundschaft von Nick und Glen geht auf das Set der Serie "Scream Queens" zurück, wo sie 2015 Seite an Seite standen: Nick als Boone Clemons, Glen als Chad Radwell. Glen schwärmte später im Gespräch mit Variety von der herrlich albernen Rolle, die einfach "nur da ist, um dich zum Lachen zu bringen". Nick wiederum erklärte gegenüber Billboard vor dem Start der ersten Staffel, dass die Show "voller Überraschungen" stecke. Abseits der Leinwand ziehen beide ihre Wege: Während der Schauspieler seitdem Film um Film dreht, fokussiert sich der Sänger aktuell wieder auf sehr persönliche Musik – geprägt von Gospel- und Soul-Einflüssen aus seiner Kindheit, wie er erzählte. Dass ausgerechnet eine geteilte Jeans ihre alte Verbundenheit wieder aufblitzen lässt, zeigt, wie locker die Chemie zwischen dem Popstar und dem Filmstar geblieben ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nick Jonas und Glen Powell

Getty Images Nick Jonas besucht die Ralph-Lauren-Show während der New York Fashion Week, 10. September 2025

Getty Images Glen Powell beim Omega Exclusive Planet Ocean Event im Faena Forum in Miami Beach, November 2025