Glen Powell verletzte sich bei Dreharbeiten zu "Chad Powers"

Glen Powell (37) erschien am Sonntagabend bei den Golden Globes in Los Angeles mit sichtbaren Nachwehen seines aktuellen Jobs. Der Schauspieler, der für seine Rolle in der Hulu-Comedyserie "Chad Powers" als "Bester männlicher Darsteller in einer TV-Serie – Musical oder Komödie" nominiert war, steht gerade für die zweite Staffel vor der Kamera. Nur einen Tag vor der Preisverleihung drehte Glen erneut intensive Football-Szenen und kassierte dabei mehrere harte Treffer von seinen Mitspielern. Auf dem roten Teppich erklärte er im Gespräch mit Variety: "Wenn ich etwas komisch laufe, liegt das daran, dass ich leichte Schmerzen habe."

Der Star spielt in "Chad Powers" einen abgestürzten Football-Profi, der sich verkleidet, um seine alten Meisterschaftsträume bei einem angeschlagenen Team wieder aufleben zu lassen – und dafür geht Glen auch körperlich an seine Grenzen. Schon vor der ersten Staffel hatte er gegenüber dem Magazin People betont, dass sein Footballspiel echt sei und er tatsächlich gegen ehemalige Profis antrete. Einer seiner Gegenspieler auf dem Feld sei ein 2,01 Meter großer, rund 160 Kilogramm schwerer Athlet gewesen. "Das ist das Größte, was jemals mit dieser Geschwindigkeit auf mich zugerannt ist", erklärte er schmunzelnd.

"Chad Powers" basiert auf einer Idee, die vom ehemaligen New York Giants-Quarterback Eli Manning inspiriert wurde. Gemeinsam mit seinem Bruder Peyton Manning fungiert er als Executive Producer der Serie. Für Glen, der sich selbst als einen Liebhaber von College-Football bezeichnet, ist die Rolle ein besonderes Highlight seiner Karriere. Für die zweite Staffel kündigte er gegenüber Variety an: "Wir legen beim Football eine Schippe drauf, wir verbessern jeden Aspekt des Spiels." Glen versprach eine chaotischere, düsterere Entwicklung der Geschichte rund um seine Figur Russ Holiday.

Getty Images Glen Powell bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills

Instagram / glenpowell Glen Powell zeigt sein Sixpack

Getty Images Peyton Manning und Eli Manning sprechen bei der Fanatics Fest NYC 2025 im Javits Center in New York City