Glen Powell zeigt romantischen Support für Michelle Randolph

Michelle Randolph (28) feiert eine Karriere-Premiere – und Glen Powell (37) kommt passend dazu mit dem wohl süßesten Zeichen der Unterstützung um die Ecke. Am Freitag, 9. Januar, teilte die Schauspielerin auf Instagram ein Foto der Deadline-Meldung zu ihrer neuen Hauptrolle in "Clashing Through the Snow" mit Christopher Briney (27) an ihrer Seite und schrieb: "Das wird ein Spaß", dazu einen Fee-Emoji. Binnen Stunden sammelte der Post tausende Likes – darunter auch der von Glen, der damit ganz subtil applaudierte. Ein stilles, aber vielsagendes Support-Signal, das Fans sofort bemerkten und als romantischen Push feierten.

Laut Deadline soll der Dreh des Films im nächsten Monat starten. Für Michelle ist es die erste große Co-Hauptrolle auf der Kinoleinwand. Der "The Summer I Turned Pretty"-Star Christopher Briney übernimmt die männliche Hauptfigur, während Michelle parallel weiterhin in "Landman" mitwirkt. Die Online-Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Nutzer kommentierten Herzen und Glitter-Emojis und lobten Glens digitales Schulterklopfen. Auch die jüngsten gemeinsamen Urlaubsfotos des mutmaßlichen Paares aus Miami und von St. Barths schwirrten wieder durch die Timelines – ein Grund mehr, warum der unscheinbare Klick sofort Wellen schlug.

Michelle, die aus Kalifornien stammt, hat zuletzt viel Zeit in Texas verbracht, wo sie an der Serie "Landman" arbeitet. Der Schauspieler scheint auch private Reisen mit Michelle zu genießen, wie die gemeinsame Silvestertour beweist. Freunde des vermeintlichen Paares, darunter Stars wie Miles Teller (38) und Nina Dobrev (37), waren ebenfalls mit von der Partie. Während Michelle für ihre eher zurückhaltende Art bekannt ist, heißt es, dass Glen eine lebensfrohe Seite in ihr weckt. Die beiden verbindet nicht nur ihre Karriere, sondern auch ein wachsendes Band persönlicher Gemeinsamkeiten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Glen Powell und Michelle Randolph

Imago Michelle Randolph, Schauspielerin

Imago Glen Powell bei CBS Mornings in New York am 10. November 2025