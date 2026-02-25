Michelle Randolph über Geheimhaltung ihrer Romanze mit Glen

Michelle Randolph (28) macht die Schotten dicht. Die Schauspielerin, die seit einigen Monaten mit Leinwand-Hunk Glen Powell (37) zusammen sein soll, hat nun erstmals offen darüber gesprochen, warum sie ihre Beziehung so konsequent aus dem Rampenlicht heraushalten will. In einem aktuellen Interview mit Bustle ließ sie keinen Zweifel daran, wo für sie die Grenzen verlaufen: "Mein Privatleben ist so vollständig getrennt von meinem Berufsleben", erklärte sie. Natürlich wisse auch sie, dass Berühmtheit ihren Preis habe. Sie habe sich bewusst für einen Job entschieden, der in der Öffentlichkeit stattfindet – das akzeptiere sie. Aber zwischen dem, was auf dem Set oder auf dem roten Teppich passiert, und dem, was hinter verschlossenen Türen in ihrem Herzen vorgeht, zieht Michelle eine Linie, die sie nicht bereit ist zu überschreiten.

In einer Branche, in der Beziehungen oft zum Marketinginstrument werden, wirkt ihre Haltung geradezu erfrischend altmodisch. Sie gesteht sogar offen ein, dass das Balancieren zwischen öffentlichem Ich und privatem Kern alles andere als einfach sei: "Es ist schwer, aber es ist mir wichtig", sagte sie. Trotzdem schwieg sie nicht vollständig über Glen. Im Gegenteil: Sie fand lobende Worte für den Twisters-Star und bezeichnete ihn als "wunderbaren Schauspieler". Die beiden sollen sich seit dem Herbst 2025 nahestehen, nachdem sie gemeinsam in Austin gesichtet wurden, berichtet E! News. Seitdem geht das Gerüchtekarussell auf Hochtouren. Dass Michelle dennoch standhaft bleibt und nicht jeden Paparazzi-Schnappschuss mit einem Instagram-Post kommentiert, spricht für eine Reife, die man in ihrer Generation nicht selbstverständlich findet.

Zum Jahreswechsel düste das vermeintliche Pärchen gemeinsam in den Urlaub nach St. Barts, umgeben von einem illustren Freundeskreis, zu dem unter anderem Euphoria-Bekanntheit Nina Dobrev (37) sowie Alix Earle (25) und Miles Teller (39) gehörten. Kaum zurück, ging es Schlag auf Schlag: Bei den Golden Globes 2026 erschien Michelle gemeinsam mit Glen – und seiner Mutter Cydney Powell. Ein Detail, das Hollywood-Kenner aufhorchen lässt. Denn wer zur Mama mitgenommen wird, ist selten nur ein kurzes Abenteuer. Glen selbst ist nach seiner Trennung von Gigi Paris im Jahr 2023 und den darauffolgenden Spekulationen rund um seine "Wo die Lüge hinfällt"-Kollegin Sydney Sweeney (28) wieder ein freier Mann gewesen – bis Michelle ins Spiel kam. Und auch wenn beide weiterhin wenig preisgeben, senden sie mit jedem gemeinsamen Auftritt ein klares Signal. Michelle hat entschieden: Über ihre Gefühle spricht sie nicht. Aber sie lebt sie – und das lässt sich eben doch nicht vollständig verbergen. Hollywood, halte die Augen offen.

Getty Images Michelle Randolph bei der Lone Star Film Festival Gala in Fort Worth, November 2025

Imago Glen Powell bei CBS Mornings in New York am 10. November 2025

Imago Michelle Randolph, Schauspielerin