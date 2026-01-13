Ernst? Michelle Randolph kennt schon Glen Powells Eltern

Glen Powell (37) erschien zur 83. Verleihung der Golden Globes in Los Angeles nicht mit einer Hollywood-Begleitung, sondern mit seinen Eltern Cyndy und Glen Sr. an seiner Seite – und sorgte nach der Show für den nächsten Hingucker. Denn bei der Afterparty stieß Michelle Randolph (28) dazu. Kameras von E! News zeigten, wie die Schauspielerin gemeinsam mit Glen und seinen Eltern in ein Auto stieg, bevor das Duo später Arm in Arm bei einer der Partys gesichtet wurde. Glen trug seinen mitternachtsblauen Smoking mit passender Fliege weiter vom roten Teppich. Michelle kam im schwarzen Cutout-Kleid mit locker fallenden, blonden Wellen und schwarzer Handtasche.

Die Annäherung der beiden deutet sich seit Herbst an: Wie Us Weekly berichtete, loten der Schauspieler und die "1923"-Berühmtheit seit Oktober aus, wohin es zwischen ihnen gehen könnte. Erst tanzten sie gemeinsam in Austin, wo Glen lebt und Michelle wegen der Dreharbeiten zu "Landman" oft in Fort Worth ist. Danach wurden sie zusammen in Miami gesehen, ehe es über den Jahreswechsel mit seinem Freundeskreis nach St. Barts ging. "Sie sind am Daten", so ein Insider zu dem Medium, gleichzeitig halte man es "locker und low-key".

Zwar zeigte sich das Paar bei den diesjährigen Golden Globes nicht gemeinsam auf dem roten Teppich, doch hatten sie ihr Debüt bereits im Dezember. Bei der Feier zu Brad Pitts (62) Film "F1" posierten die Leinwandbekanntheiten Arm in Arm vor den Fotografen. Während Glen lässig in einem schwarzen Pullover unterwegs war, trug Michelle einen schicken weißen Blazer und eine glitzernde Clutch in der Hand.

Getty Images Glen Powell Sr., Cyndy Powell und Glen Powell bei den Golden Globe Awards in Los Angeles, Januar 2026

Getty Images Glen Powell bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills

Getty Images Michelle Randolph bei den Critics Choice Awards in Santa Monica