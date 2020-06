Natasha Bedingfield (38) gibt ein Gesundheitsupdate! Die schöne Sängerin musste im vergangenen Dezember einen echten Schock verkraften: Bei ihrem Sohn Solomon war eine Infektion des Hirns diagnostiziert worden. Der Zweijährige musste daraufhin mehrfach operiert werden – für die Britin keine einfache Zeit. Ein halbes Jahr nach dem Eingriff sprach die Blondine nun über den aktuellen gesundheitlichen Zustand ihres Kleinen: Wie geht es Solomon heute?

Das verriet die "Unwritten"-Interpretin glücklich im Interview mit People: "Er hat sich wieder vollständig erholt!" Jedoch seien die vergangenen Monate nicht besonders leicht für die kleine Familie gewesen: Wegen der Gesundheitskrise mussten sie alle in den fünf Wochen in der Klinik einen Mundschutz tragen, was besonders ihren Sohn irritiert habe. Nun sei aber alles wieder okay: "Ich genieße die Zeit mit Solomon so und bin so dankbar, nach allem, was wir durchgemacht haben!"

Wie gut es dem Knirps inzwischen wieder geht, lässt sich auch anhand von Natashas Instagram-Beiträgen erahnen: Auf zahlreichen Fotos sieht man Solomon strahlen oder wild mit seiner Mama im Garten toben. "Ich erhole mich noch von dem Gedanken, wie nah wir dran waren, ihn zu verlieren!", schrieb die Musikerin ganz emotional zu einem Bild ihres Sohnes.

Getty Images Natasha Bedingfield im Juni 2019

Instagram / natashabedingfield Natasha Bedingfield mit ihrem Sohn

Instagram / natashabedingfield Natasha Bedingfields Sohn Solomon



