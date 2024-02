Hirn-OP: Natascha Bedingfields Sohn wäre beinahe verstorben

Natasha Bedingfield (42) ist dankbar. Durch die viel besprochene Komödie "Anyone But You" mit Sydney Sweeney (26) und Glen Powell (35) feiert sie aktuell große Erfolge. Mit ihrem Hit "Unwritten" schafft sie es 20 Jahre nach Veröffentlichung sogar wieder in die Charts! Doch es lief nicht alles immer so glatt. Jetzt spricht die Sängerin über eine dunkle Zeit in ihrem Leben: Natashas Sohn wäre beinahe gestorben!

Der kleine Solomon musste sich wegen eines Hirnabszesses einer Operation unterziehen. Damals war er erst zwei Jahre alt! Was folgte, war eine lange und schwierige Zeit im Krankenhaus, wie Natasha OK! berichtet. "Wir hätten unser Kind verlieren können. Das ist die harte Wahrheit", erklärt die Britin und fügt hinzu: "Deshalb genieße ich jetzt jeden Moment noch mehr." Mittlerweile sei ihr Sprössling jedoch wieder komplett gesund.

Der Schreck hatte noch einen weiteren positiven Effekt auf ihr Leben. Die Songwriterin erklärt: "Ich wusste damals nicht, dass Keime sterben, wenn sie eine Weile auf Oberflächen sind – ich dachte, sie leben ewig!" Durch den langen Aufenthalt in der Klinik habe Natasha ihre Angst vor den Keimen überwinden können.

Instagram / natashabedingfield Natasha Bedingfield und ihr Sohn Solomon

Getty Images Natasha Bedingfield bei der "Killers of the Flower Moon"-Premiere 2023

Getty Images Natasha Bedingfield, Sängerin

