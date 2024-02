Natasha Bedingfield performt ihren Musikhit "Unwritten"

Er ist zurück! Der Song "Unwritten" von Natasha Bedingfield (42) wurde 2004 zum Hit. Die Lieder der Britin gehören zu der zeitlosen Musik, die immer wieder gerne gehört wird. Jetzt landet der Song nach 20 Jahren auf Platz fünf der deutschen Charts – und das dank der neuen Liebeskomödie mit Sydney Sweeney (26) und Glen Powell (35). Auf der Bühne der People's Choice Awards feierte die Sängerin ein überraschendes Live-Comeback.

In dem Film "Wo die Lüge hinfällt" bezwingt der Hauptdarsteller seine Höhenangst, indem er den Song "Unwritten" singt. Auf der Preisverleihung spielten Sydney und Glen eine Szene aus ihrer aktuellen Rom-Com nach. Als Glen auf der Bühne etwas nervös zu sein schien, fragte ihn seine Kollegin: "Soll ich das machen, was dich beruhigt?" Damit er sich entspannt, brachte sie das Publikum dazu, den Musikhit zu singen. Alle stimmten mit ein, bis plötzlich Natasha erschien und ihren legendären Song selbst performte. Das Publikum war ganz aus dem Häuschen. Selbst die Hollywoodstars fingen an zu klatschen und sangen den Klassiker freudestrahlend mit.

Auch die Euphoria-Darstellerin feiert gerade einige Erfolge. Nachdem Sydney ihre Pressetour für die Rom-Com beendet hatte, durfte sie für ihren neuen Marvel-Film auf Tour gehen. Neben Dakota Johnson (34) posierte sie im Februar auf der "Madame Web"-Premiere in Los Angeles.

Glen Powell und Sydney Sweeney im Dezember 2023

Dakota Johnson und Sydney Sweeney auf der Premiere von "Madame Web" 2024

Sydney Sweeney, Schauspielerin

