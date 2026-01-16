Olivia Jones schließt ihre Kult-Strip-Bar auf der Reeperbahn

Auf St. Pauli fällt der Vorhang: Olivia Jones (56) hat ihre Kult-Strip-Bar "Olivias Wilde Jungs" an der Großen Freiheit 32 geschlossen. In dem nur für Frauen geöffneten Club tanzten seit dem 6. April 2010 Nacht für Nacht Männer – jetzt ist nach 15 Jahren Schluss. Die Entscheidung betrifft das kleine, legendäre Lokal unweit der Reeperbahn, in dem Junggesellinnen, Kegelclubs und Freundinnenrunden ihre Partys feierten. Ein Sprecher der Dragqueen bestätigte gegenüber der Bild das Aus und kündigte an, dass bald Neues komme. Was genau, bleibt vorerst geheim. Fest steht: Auf St. Pauli endet damit eine Ära, die jeden Abend für kreischende Stimmung und volle Kassen sorgte.

Die Bar war einst als Deutschlands erste reine Mädels-Kneipe gestartet. Drinnen waren die Stars der Nacht die "Wilden Jungs" mit klingenden Bühnennamen wie "Oberfeldwebel Tommy" oder "italienischer Hengst". An der Abendkasse zahlte man zwischen 5 und 10 Euro, drinnen liefen Menstrip-Shows als Dauerbrenner. Auch Promis schauten vorbei: Claudia Obert (64) ließ sich von der muskulösen Crew ebenso mitreißen wie Autorin Ildikó von Kürthy, die dort für einen Roman recherchierte. Der Kiez befindet sich allerdings seit Jahren im Umbruch. Billig-Bars und Kioske drücken die Preise, traditionelle Läden geraten unter Druck. "Das Konzept sehen wir nach 15 Jahren als auserzählt", erklärte der Sprecher gegenüber Bild. In etwa zwei Wochen soll es Details zu einem neuen Konzept geben, an dem hinter den Kulissen bereits gearbeitet wird.

Olivia, oft ehrfurchtsvoll "Königin von St. Pauli" genannt, bleibt mit mehreren Bars und ihren "Kult-Kieztouren" eine feste Größe auf dem Kiez. Die Bühnenfigur ist für klare Ansagen ebenso bekannt wie für Nähe zum Publikum – ob im TV, vor Clubtüren oder bei nächtlichen Rundgängen über die Reeperbahn. Freundschaften zu Reality-Gesichtern und Autorinnen, die im Kiezmilieu Inspiration suchen, prägen ihren Alltag ebenso wie das Händchen für Stimmungen zwischen Glamour und Kopfsteinpflaster. Auch wenn "Olivias Wilde Jungs" jetzt Geschichte ist, bleibt die Dragqueen mit ihrem Team für viele Nachtschwärmer ein vertrautes Gesicht zwischen Bass, Barrunden und bunten Lichtern – und setzt darauf, dass Gewohntes und Neues auf St. Pauli weiter Hand in Hand gehen.

Getty Images Olivia Jones, September 2024

RTL/Julia Feldhagen Olivia Jones bei den Reality Awards 2024

Getty Images Olivia Jones, TV-Star