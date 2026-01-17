Olivia Jones verkuppelte Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) haben Olivia Jones (56) einiges zu verdanken. Die Dragqueen hatte den Rapper und das Model einst zusammengebracht. Bei einem Treffen in Hamburg sprachen die drei Mediengrößen nun über die Anfänge. Zu dem Video schrieb die Künstlerin: "Ich bin nicht ganz unschuldig an der Geschichte von Bushido und Anna-Maria. Ich habe die beiden damals auf der Lambertz-Gala einander vorgestellt und verkuppelt. Der Rest ist Geschichte und hoffentlich auch eine niemals endende Lovestory."

In ihrem Gespräch merkte Anna-Maria an, dass sich Olivia einst im Dschungelcamp etwas abfällig über sie geäußert habe. "Ich erinnere mich an einen Dschungelspruch, als du gesagt hast: 'Sarah Connors Schwester ist schon sehr hübsch, aber ein wenig schlampig.'" Die Norddeutsche stellte daraufhin klar: "Das ist aber ein Kompliment!" Offenbar sollte die Kunstfigur auch Trauzeugin bei der Hochzeit des Musikers und der Influencerin werden, doch Olivia habe auf das Angebot nicht geantwortet. Bei einer erneuten Trauung sei sie aber sofort dabei.

Das Paar blickt auf bewegte Monate zurück. Im November gab die achtfache Mutter bekannt, dass sie und Anis eine Beziehungspause einlegen. Wochenlang teilten sie offen ihre räumliche Trennung und Bemühungen, in einer Paartherapie wieder zueinanderzufinden. Vor wenigen Tagen machten sie dann auf Social Media öffentlich, dass sie wieder zusammen sind. Und nicht nur das: Anna-Maria und Bushido verfolgen Pläne, zwei weitere Kinder per Leihmutter in ihre Familie zu bringen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Bushido und Anna-Maria Ferchichi, September 2024

Anzeige Anzeige

Imago Bushido, Olivia Jones und Oliver Pocher bei der Lambertz Monday Night, Januar 2011

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi mit ihrer Familie, Dezember 2025