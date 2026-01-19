Bei ihnen kann sich Olivia Jones Dschungel-Affäre vorstellen

Olivia Jones (56) heizt vor dem Start der neuen Dschungelcamp-Staffel die Spekulationen an – und zwar mit einer ausgesprochen deutlichen Erwartung. Im Gespräch mit RTL sagt die Entertainerin, dass sie im australischen Camp nicht nur mit Flirts rechnet, sondern sogar mit dem ersten Schäferstündchen am Lagerfeuer. Die Voraussetzungen dafür können Olivia zufolge besser nicht sein: "Es gibt immer viel Potenzial für eine Dschungel-Liebe, wenn man Realitystars dabei hat." Besonders im Blick hat Olivia dabei die beiden Kandidaten Umut Tekin (28) und Patrick Romer (30).

Dass Patrick in Begleitung seiner Freundin nach Down Under reist, scheint für die Dragqueen kein Ausschlusskriterium zu sein. "Wir wissen ja, wie Männer sind", stichelt Olivia im Interview und erinnert an die Atmosphäre im Camp: Lagerfeuer, Hitze, Kandidatinnen im Bikini – ihrer Ansicht nach perfekte Bedingungen, damit es im Busch funkt. Ob die Camper am Ende wirklich so weit gehen, bleibt offen, doch die Messlatte für die neue Staffel liegt damit ziemlich hoch. Fans können ab dem 23. Januar einschalten.

Die Flirt-Offensive scheint dabei längst in vollem Gange zu sein, denn während Olivia noch spekuliert, hat eine Camp-Lady bereits die Karten auf den Tisch gelegt: Eva Benetatou (33) gab offen zu, dass sie gerne flirtet und Umut attraktiv findet. Wenn das mal nicht nach romantischen Momenten am Lagerfeuer klingt ... Ob Umut auf mögliche Avancen eingehen wird, wird sich schon bald zwischen Hängematte und Kakerlaken-Prüfung zeigen.

RTL/Julia Feldhagen Olivia Jones bei den Reality Awards 2024

Imago Umut Tekin bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg in Berlin

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026