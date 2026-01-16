Unfall in Thailand: Prinz Frédéric von Anhalt im Krankenhaus

Vor Drehbeginn von Kampf der RealityAllstars musste Prinz Frédéric von Anhalt (82) jetzt plötzlich ins Krankenhaus. Wie Bild berichtet, erlitt der Unternehmer im thailändischen Phuket einen Autounfall. "Es ging alles blitzschnell. Ein Auto fuhr auf mich zu und erfasste mich. Ich habe noch probiert, dem Wagen einigermaßen auszuweichen, aber es ging nicht mehr. Der Rettungswagen brachte mich direkt ins Krankenhaus", erzählt Frédéric dem Magazin. Er habe Verletzungen am Kopf und am Bein, die in der Klinik genäht wurden. Alles in allem habe er aber Glück gehabt: "Es war ein Riesenglück, dass nicht noch mehr passiert ist und ich noch lebe. Es kann sein, dass ich länger hierbleiben muss, bis ich einigermaßen fit bin." Gegen den Unfallfahrer werde jetzt ermittelt.

Inwieweit der Unfall Frédérics Teilnahme an "Kampf der Realitystars" beeinflussen könnte, ist derweil nicht klar. Mit Krankenhäusern ist der 82-Jährige allerdings schon bestens vertraut. Vergangenes Jahr verbrachte er ebenfalls mehrere Wochen im Krankenhaus aufgrund einer schweren Lungenentzündung, Nierenversagen und einer Herzinsuffizienz. Eigentlich sollte er sich dort länger erholen. Doch nach 25 Tagen hatte der Witwer von Zsa Zsa Gabor (†99) genug und entließ sich selbst aus der Klinik. Das allerdings aus gutem Grund, denn zum anstehenden Geburtstag seiner verstorbenen Frau wolle er ihr Blumen ans Grab bringen: "Seit sie dort liegt, habe ich ihr jedes Jahr gelbe Rosen an ihr Grab gebracht. Das waren ihre Lieblingsblumen. Ich würde mir nicht verzeihen, aus Schwäche diesmal mit dieser Tradition zu brechen."

Trotz des Alters und immer mal wieder auftretenden gesundheitlichen Problemen tut Frédéric noch einiges dafür, sich fit zu halten. In einem Interview mit Promiflash vergangenen Dezember erzählte er, dass ihm vor allem eine Sache Energie gebe: das Reisen. "Ich bin ja 82 Jahre alt, ich habe alles hinter mir. Im Alter ist es nur noch Reisen. Ich habe festgestellt, nur noch Reisen", betonte er. Das halte ihn in Bewegung und fit. Vielleicht hat Frédéric auch deshalb mit über 80 noch die Kraft und Ausdauer, an einer anstrengenden Show wie "Kampf der Realitystars" teilzunehmen.

Getty Images Frédéric Prinz von Anhalt, Unternehmer

Imago Frédéric Prinz von Anhalt bei der Premiere von "Better Man, The Ronnie Williams Story", 2025

