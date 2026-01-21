Wegen WC-Regel: Frédéric von Anhalt bricht KDRS-Allstars ab

Frédéric von Anhalt (82) hat bei "Kampf der Reality AllStars" überraschend die Reißleine gezogen. Der Reality-Star reiste laut eigenen Angaben entnervt aus der RTLZWEI-Produktion ab, nachdem ihn vor allem strikte Regeln rund um den Toilettengang aus der Fassung gebracht hatten. Der 82-Jährige schildert, vor dem WC hätten Aufpasser gestanden, die die Aufenthaltsdauer kontrollierten, und der Gang zum stillen Örtchen sei nur mit Ausweis und Eskorte möglich gewesen. "Das hat mich völlig blockiert. Ich empfinde diese Vorgehensweise als abartig", sagte er der Bild. Sein Fazit: Hätte er das vorher gewusst, hätte er nie unterschrieben.

In der Vergangenheit war Frédéric bereits Teil des Formats Kampf der Realitystars – umso lauter wirkt sein Ärger jetzt. Die aktuelle Staffel der Allstars sei aus seiner Sicht jedoch eine andere Nummer. Der "Prinz von Anhalt" moniert eine Regel, die den WC-Besuch nur in Begleitung erlaubt. "Es wurde mir quasi vorgeschrieben, wann ich meine Blase zu entleeren habe", erklärte er der Bild und führte aus, man müsse sich dafür sogar einen speziellen Ausweis besorgen. Zusätzlich habe ihn das Miteinander in der Gruppe abgestoßen. Wer "morgens angezogen, verschwitzt und ungeduscht in den Pool" springe, zeige aus seiner Sicht fragwürdiges Verständnis von Hygiene. Für Frédéric hat das Ganze "streckenweise" nichts mehr mit echter Realität zu tun, sondern wirkt konstruiert und provokativ.

Als Witwer der Hollywood-Ikone Zsa Zsa Gabor (†99) kennt Frédéric den Spagat zwischen Glitzerwelt und Kameradruck seit Jahren, sucht aber privat gern die Kontrolle über sein Umfeld. Er lebt teils in den USA, pflegt ein Netzwerk aus Society-Kontakten und schätzt es, Regeln selbst zu setzen statt sie zu befolgen. In Interviews betont er häufig Disziplin, Etikette und Auftritt – vom Anzug bis zum Auftritt am roten Teppich. Vielleicht auch deshalb zieht ihn der Gedanke an eine eigene Show an: Er kündigt an, notfalls selbst eine Reality-Reihe zu finanzieren, die näher am Alltag der Menschen sein soll – ohne Ausweis am WC und ohne Rituale, die seiner Vorstellung von Umgangsformen widersprechen.

Imago Prinz Frédéric von Anhalt 2023 in Hamburg

Getty Images Frédéric von Anhalt, Oktoberfest 2024

Zsa Zsa Gabor und Frédéric von Anhalt