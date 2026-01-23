Nach KDRS-Abbruch: Verliert Frédéric von Anhalt seine Gage?

Frédéric von Anhalt (82) hat bei Kampf der RealityAllstars freiwillig hingeworfen – und jetzt knallt es hinter den Kulissen. Nun geht es laut Bild um Geld, Verträge und mögliche Rückzahlungen. Angeblich prüft die Produktionsfirma, ob sie Gage zurückfordern kann, weil in den Teilnehmerverträgen entsprechende Klauseln für einen eigenständigen Ausstieg verankert sein sollen. Der Witwer von Hollywood-Ikone Zsa Zsa Gabor (†99) bleibt dennoch unbeeindruckt und betont: "Ich habe die gesamte Gage bereits vor dem Abflug auf meinem Konto gehabt. Das habe ich von meiner Frau Zsa Zsa Gabor gelernt. Sie sagte immer: 'Darling, ich verlasse nie das Haus für einen Auftritt, bevor ich das Geld nicht vorher erhalten habe.'"

Der Reality-TV-Star zeigt sich kampflustig. "Genauso halte ich das auch. Wer mich will, kriegt mein gesamtes Engagement und Entertainment. Deshalb interessieren mich auch überhaupt keine Vertragsklauseln. Sie können mich gerne verklagen, aber dann werden sie ihr blaues Wunder erleben. Denn ich habe Gegenforderungen", behauptet er gegenüber dem Blatt. Eine davon: Er will Kosten erstattet bekommen, die nach einem Verkehrsunfall und einem anschließenden Klinikaufenthalt kurz nach seinem Aus entstanden seien. Für Transport und Behandlung sei er in Vorleistung gegangen, "die Produktionsfirma hat sich bisher um nichts gekümmert", lautet sein Vorwurf. Zusätzlich stockt der Rückflug nach Deutschland: Angeblich seien Tickets mit "Prinz Frédéric von Anhalt" ausgestellt worden. Er bestehe darauf, dass der Begriff "Prinz" entfernt werde, sonst akzeptiere die Airline das Ticket nicht.

Doch warum hat er das Format überhaupt verlassen? Nach eigenen Angaben waren es die strengen Vorschriften rund um den Toilettengang, die für ihn das Fass zum Überlaufen brachten. "Das hat mich völlig blockiert. Ich empfinde diese Vorgehensweise als abartig", erklärte Frédéric der Zeitschrift. Demnach hätte sogar eine Aufsichtsperson kontrolliert, wie lange er auf dem WC verbringt – und der Gang dorthin sei nur mit Ausweis und Eskorte erlaubt gewesen: "Es wurde mir quasi vorgeschrieben, wann ich meine Blase zu entleeren habe."



Anzeige Anzeige

Getty Images Frédéric von Anhalt im Juni 2019

Anzeige Anzeige

Zsa Zsa Gabor und Frédéric von Anhalt

Anzeige Anzeige

Getty Images Frédéric von Anhalt, Oktoberfest 2024