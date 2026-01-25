Simone Lugner flirtet heftig mit Prinz Marcus von Anhalt

Kitzbühel glitzerte, aber alle Augen richteten sich auf einen Tisch bei Rosi's legendärer Schnitzelparty: Dort saßen Simone Lugner, Prinz Marcus von Anhalt (59) und Frédéric von Anhalt (82) – und mitten im Society-Gewusel funkte es plötzlich sichtbar. Zunächst unterstützte Frédéric von Anhalt, auf Krücken, den Auftritt, verabschiedete sich aber schon gegen 22.30 Uhr. Danach legten Simone und Marcus los: flirtende Blicke, neckische Sprüche, ein Lächeln, das länger hielt als ein Blitzlicht – und dann der Moment, der die Runde machte. "Ich werde Simone zu meiner Prinzessin machen", tönte Marcus laut oe24, rückte näher und setzte vor laufenden Kameras zum Kuss an. Ausgerechnet am prominentesten Party-Tisch der Alpen wurde es zwischen der Lugner-Witwe und dem Reality-Royal ganz offiziell sehr, sehr privat.

Während die Musik weiterdröhnte, verfolgte Simones enger Freund und ständiger Begleiter, Mister Austria Christopher Dengg, die Szene gelassen – als Gentleman, wie es hieß. Ein Insider verriet oe24 später: "Die beiden haben am Montag ein Date in Wien." Der Ort steht noch nicht fest, aber eine Bedingung ist klar: Es muss ein Restaurant sein, in dem die Vegetarierin Simone glücklich wird. Zu den Liebesgerüchten selbst wollte Simone sich nicht äußern. Über Marcus fand sie aber warme Worte und nannte ihn einen "Gentleman". Ob sich nun tatsächlich ein neues Society-Traumpaar formiert, bleibt offen – doch der inszenierte Kuss in Kitzbühel liefert zumindest den Stoff für eine schillernde Fortsetzung.

Simone, seit dem Tod von Richard Lugner (†91) wieder stärker im Fokus der Society, zeigt sich bei Events gern im Kreis von Freunden und setzt privat auf Rückhalt durch Vertraute wie Christopher. Marcus wiederum liebt die große Bühne, sucht das Rampenlicht und hat ein Faible für opulente Auftritte, bei denen er sich nicht versteckt, sondern bewusst in Szene setzt. Ob aus den beiden ein neues Traumpaar wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Getty Images Collage: Simone Lugner und Prinz Marcus von Anhalt

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Marcus von Anhalt im September 2009

Anzeige Anzeige

IMAGO / SKATA Simone und Richard Lugner, Juli 2021