So hält sich Prinz Frédéric von Anhalt mit 82 Jahren fit

Prinz Frédéric von Anhalt (82) plaudert im Interview mit Promiflash aus dem Nähkästchen. Der Geschäftsmann ist auch mit stolzen 82 Jahren in guter Form – und verrät, wie er das schafft. Die TV-Bekanntheit erklärte, dass sie vor allem eines in Bewegung hält: das Reisen. Er beschrieb, dass er derzeit durch die ganze Welt toure und daraus seine Energie schöpfe. "Ich bin ja 82 Jahre alt, ich habe alles hinter mir. Im Alter ist es nur noch Reisen. Ich habe festgestellt, nur noch Reisen", erzählte Frédéric.

Im Promiflash-Interview blickte Frédéric außerdem auf die gemeinsamen Jahre mit seiner berühmten Frau zurück. Der gebürtige Deutsche war 33 Jahre lang mit Zsa Zsa Gabor (†99) verheiratet und zog mit ihr unermüdlich um den Globus. "Ich reise im Moment um die ganze Welt und bin auch sehr viel gereist mit meiner Frau", merkte Frédéric an und ergänzte: "Ich kenne jeden Fleck der Erde, aber mache immer weiter. Das ist das Einzige, was mich fit hält und was mir Freude macht."

Doch nicht nur das Reisen hält den Unternehmer im Alter jung. Er investiert auch in ein frisches Äußeres – schließlich war er mehr als drei Jahrzehnte mit einer echten Hollywood-Ikone verheiratet. Im Frühjahr 2025 ließ sich Frédéric deshalb in der Türkei ein neues Luxusgebiss anfertigen. Die Zähne kosteten stolze 30.000 Euro. Wie er damals gegenüber Bild erklärte, war das dringend notwendig: "Ich bin im Januar bei Dreharbeiten gestürzt und habe mir vorn drei Zähne abgebrochen. Das konnte natürlich nicht so bleiben."

Imago Prinz Frédéric von Anhalt 2023 in Hamburg

Zsa Zsa Gabor und Frédéric von Anhalt

Getty Images Frédéric von Anhalt, Oktoberfest 2024